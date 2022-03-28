В управлении энергетики и ЖКХ СКО будут инициировать перерасчёт за отопление потребителям

В областном управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства прокомментировали текущую ситуацию на Петропавловской ТЭЦ-2. По словам руководителя ведомства, сейчас на предприятии работают 4 котлоагрегата, ещё 3 находятся в аварийном ремонте, 5 отключены из-за обрушения трубы.

Чтобы защитить котловое оборудование от дальнейших промерзаний, на станции сделали временные конструкции, объяснил Бахыт Ильясов. И добавил, что готовятся дополнительные котлы в случае выбывания работающих. Тепловой режим в многоэтажках и на социальных объектах восстановлен и соответствует всем нормативным показателям. По словам Бахыта Ильясова, областной акимат будет инициировать перерасчёт за отопление для потребителей Петропавловска. За этот отопительный сезон технологические нарушения на ТЭЦ-2, связанные с понижением температуры, происходили 5 раз. Рассказал руководитель управления и дальнейшие планы предприятия, которому предстоит устранить последствия обрушения трубы и подготовиться к следующему отопительному сезону.

Бахыт Ильясов, руководитель управления энергетики и ЖКХ СКО:

— На сегодня совместно с АО «Севказэнерго» и представителями министерства энергетики разрабатывается план по ликвидации последствий данной аварии. Решается, какие работы надо провести, чтобы нормально войти в следующий отопительный сезон без трубы. С учётом тех котлов имеющихся, которые будут на ТЭЦ-2. Планируется переключение сделать на две трубы и запустить в работу. Строительство трубы занимает где-то год. Так как это частный объект, соответственно, АО «Севказэнерго» всё будут делать за счёт собственных средств. Путём привлечения займов с банков второго уровня. И в рамках спецтарифа от министерства энергетики.

Алишер Ашимов