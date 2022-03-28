В казахском музыкально-драматическом театре им.С. Муканова отметили Международный день театра

Музыканты с порога создают нужную атмосферу. Гости заходят в зал и ожидают открытия занавеса. Чрез несколько минут зрители переносятся в живописную Венецию 18 века. Залу в этот праздничный вечер представили одно из самых знаменитых произведений Карло Гольдони — комедию «Венецианские близнецы». Последний раз в театре ее ставили два года назад.

Сюжет истории прост и незамысловат — два брата близнеца Дзанэтто и Тонино, не подозревающие о существовании друг друга, влюбляются в одну и ту же девушку. В этой путанице и смех, и слезы, и неожиданные повороты.

Спектакль полон света, музыки и той чистой радости, что бывает только в детстве. На два часа зрители забыли о тревогах и суете будней. А благодаря виртуозной игре актеров картина не отпускала внимания зрителей.

Асылхан Разиев, актер казахского музыкально-драматического театра им.С.Муканова:

— Кажется, что жизнь у этого спектакля такая долгая и насыщенная! Впервые он был поставлен в 2017 году. С тех пор я и играю главных героев картины. Этот спектакль мне нравится, я вдохновляюсь. Конечно, двоих героев играть сложно. Тонино храбрый, умеющий держать себя в руках. А Дзанэтто не может себя защитить, он пассивный.

Из-за этих качеств Дзанэтто так и не смог добиться взаимных чувств. Он долго страдал, а в конце — выпил яд. Тонино же благодаря своей целеустремленности воссоединился с прекрасной Розаурой. Только вот в конце выясняется, что девушка оказывается родной сестрой близнецов. За такой захватывающий сюжет и игру актеров зрители наполнили зал аплодисментами.

В Международный день театра за лучшую женскую роль отметили актрису Куртку Мусину, за лучшую мужскую роль — Еламана Кенжебекова.

Анастасия Кузнецова