«Уступи место завтрашнему дню»: премьера спектакля в областном драматическом театре им.Н.Погодина

Ко дню театра состоялась премьера в областном драматическом театре им.Н.Погодина — «Уступи место завтрашнему дню».

Постановку посвятили народной артистке РК Людмиле Ванюковой. Она же играет главную роль в спектакле. Эта постановка о сложности выбора, о тяготах и неожиданностях судьбы. Действие происходит в 50-е годы. В США наступают тяжёлые времена. Пожилая пара Барк и Люси Купер столкнулись с финансовыми проблемами и теряют свой дом. За помощью они обращаются к своим детям. Перед теми же встаёт вопрос — куда девать родителей?

Тимур Каримжанов, режиссёр-постановщик:

— У всех нас есть ипотеки, кредиты, маленькие зарплаты на самом деле. Плохие ли люди их дети? Наверное, нет. Эта пьеса была написана в 30-е годы в США. Стремление к вещизму, к богатству. Часто, стремясь к успеху, мы теряем самое главное. И в этом спектакле мы поговорим о таких важных вещах.

Диана Салихова