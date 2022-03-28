ТЭЦ-2 и ТОО «Кызылжар су» — самые крупные загрязнители воздуха в СКО: экологические проблемы и пути их решения обсудили на совещании в Петропавловске

Тепло, горячая вода и электричество. За эти блага цивилизации североказахстанцы, как оказалось, расплачиваются не только своими сбережениями, но и здоровьем. В нашем регионе фактическая цифра выбросов в атмосферу достигает 97-ми тысяч тонн. Из них 70 % загрязнений приходится на единственный поставщик теплоэнергии — Петропавловскую ТЭЦ-2.



Зулфукар Жолдасов, председатель Комитета экологического регулирования и контроля министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК:

— Как показал анализ, фактических объёмов выбросов АО «Севказэнерго» с 2017-2020 годы зафиксирован рост от 35-ти до 40 тысяч. При этом, в 2021 году объём выбросов снизился до 25 тысяч. Но, это связано с уменьшением выработки продукции. Компания принимает определённые усилия. Например, установлены новые титановые мульгаторы, модернизация катлоагрегатов, восстановление и проведение модернизации котельного и турбинного оборудования.

Но, этого недостаточно, добавил Зулфукар Жолдасов. Используя один и тот же уголь, технологии, концентрация выбросов Петропавловской тепловой электроцентрали в 1,5 раза больше, к примеру, Усть-Каменогорской ТЭЦ. Причём индекс загрязнения атмосферы этого города довольно высокий. В перспективе оба предприятия должны опираться на европейские показатели. На западе уровень средней концентрации пыли ниже на 100 %. Устаревшая ТЭЦ, кстати, не единственный крупнейший источник загрязнений нашего региона. Не отстаёт от этих показателей и «Кызылжар су».



Зулфукар Жолдасов, председатель Комитета экологического регулирования и контроля министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК:

— По данным Казгидромета, зафиксировано 7 случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха в Петропавловске по сероводороду. Источником превышения сероводорода является накопитель сточных вод Биопруды. Они на балансе «Кызылжар су». Биологическая очистка там отсутствует.

Решают проблему с запахом сероводорода при помощи хлореллы. Микроводоросль поглощает вредные примеси и тем самым устраняет зловонье. В Казахстане такой метод биологической реабилитации применяют впервые. У проекта, в случае положительных показателей, перспективное будущее.



Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Надеемся, что этот проект покажет результаты. Их мы ждём в августе. Если проект начнёт работать, финансирование «Кызылжар су» продолжит.



Сериккали Брекешев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК:

— Если действительно эта технология покажет положительные результаты, то её можно тиражировать и в другие области. У нас вопрос по КОС-ом в республике стоит очень серьёзный.

До конца 2023-ого построить 9 новых полигонов ТБО в районах области, решить проблему с работой действующих незаконных, принять меры по увеличению доли переработки ТБО и внедрить систему раздельного сбора мусора. И это далеко не все поручения, которые в ходе совещания дал министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.



Сериккали Брекешев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК:

— Обеспечить 100 % ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов. Комитету экологического регулирования и контроля, в случае непринятия мер по устранению несанкционированных свалок, предусмотреть административную ответственность акимам районов. 03.04 Из года в год на городском полигоне происходят возгорания ТБО. Исключить возгорания с последующей рекультивацией и строительства нового полигона.

180 млн тенге. Столько средств потребовалось, чтобы построить полигон, который соответствует всем санитарно-экологическим нормам в Аральском районе Кызылординской области. Ценник же наших доходит до двух миллиардов тенге. Глава региона Кумар Аксакалов выступил с предложением.



Кумар Аксакалов, аким СКО:

— По действующему законодательству оформление объектов ТБО возможно только через строительство нового объекта. А у нас есть исторически сложившиеся полигоны. И вокруг небольших сёл строить новые полигоны — экономически сложно. Может тогда упростить процесс оформления полигонов в рамках исторически сложившихся полигонов. То есть упростить процедуру

Передавать леса тем, кто занимается переработкой. Это ещё одно предложение акима области. По словам Кумара Аксакалова, недра государства должны даваться при наличии встречных обязательств. Правило необходимо применить и c местными водоёмами. В завершение рабочей встречи главный эколог Сериккали Брекешев озвучил дополнительный ряд задач для представителей местной исполнительной власти. Среди них — за неделю предоставить план действий со сроком завершения реконструкций канализационных очистных сооружений. А до 1 мая совместно с АО «Севказэнерго» проработать вопрос по увеличению промышленных отходов при строительстве дорог и объектов.

Жанель Бисенбаева