Сенаторы Парламента РК побывали в Жамбылском районе

Это будущая молочно-товарная ферма ТОО «Алисарай» в Жамбылском районе. Она рассчитана на 600 голов КРС. Стоимость проекта, благодаря которому в селе Жамбыл появятся 25 новых рабочих мест, — 1,8 млрд тг.

Ерик Султанов, депутат Сената Парламента РК:

— Я это отмечаю везде, что СКО — лидер в нашей стране по МТФ. Что такое МТФ? Это племенной скот, очень хорошего качества. Это супер современное производство.

А это один из участков племенного репродуктора ТОО» Атамекен агро». С его помощью в товариществе планируют разводить скот.

Ерик Султанов, депутат Сената Парламента РК:

— Порода ангус, отсюда будут продавать тёлок мясного направления. Это очень хорошая порода. Они планируют 700 голов, сейчас уже завезено 495. Перспектива таких небольших ферм очень важная для нашего села. Это рабочие места, хороший породистый скот для других хозяйств.

Сенаторы считают, что сёла должным быть такими, чтобы люди хотели в них жить, а не «сбегали» из-за проблем в города. В селе Жамбыл парламентарии Ерик Султанов и Ольга Перепечина встретились с переселенцами из трудоизбыточных регионов страны. В 2021-м в этот населённый пункт переехали 45 человек из южных областей Казахстана.

В Благовещенке депутаты посетили врачебную амбулаторию. Учреждение обслуживает больше 3 тыс сельчан. Заместитель главного врача Жамбылской центральной районной больницы Бакыт Кашаганова рассказала, что кадрового дефицита в сельской здравнице нет, как и проблем с материальным обеспечением и ремонтом.

Бакыт Кашаганова, заместитель главного врача Жамбылской ЦРБ:

— Есть патронажные медицинские сёстры, есть фельдшеры,которые приехали на работу буквально два года назад, молодые специалисты. Ремонт прошёл, заменили окна двери, просто замечательно.

Преобразилась и школа-ясли -сад в Благовещенке. Вложили в комплекс 17 млн тг. Учреждение дошкольного образования посещают 45 мальчишек и девчонок.

Эльдар Шумеков, руководитель отдела образования Жамбылского района:

— 6 воспитателей, 3 помощника воспитателя и соответственно вспомогательный персонал.

Ольга Перепечина, депутат Сената Парламента РК:

— Всё больше и чаще поднимает население вопрос об обеспечении садиками, чтобы мамы и папы могли спокойно работать на производстве, не беспокоясь за и жизнь своих детей, чтобы они были под присмотром и получали начальное образование, базовое, которое нужно будет при поступлении в 1й класс.

Школы в Жамбылском районе тоже приводят в порядок. Из 29 третью часть отремонтировали, своей очереди ждут ещё 4.

Дарья Пышмынцева