Молитвы Таравих будут проводиться без ограничений

В этом году священный месяц Рамадан наступит с первыми лучами солнца 2 апреля, закончится — 1 мая. 30 дней мусульмане мира будут соблюдать строгий пост.

Ночь предопределения или «Ляйлятуль-кадр» приходится с 27 по 28 апреля. Также в центральной мечети «Қызылжар» отмечают, массовые молитвы Таравих начнутся с 1 апреля и будут совершаться без ограничений на протяжении всего поста. Размер фитр-садака в этом году — 500 тенге, что равняется цене двух килограммов муки. Массовые разговения в мечети тоже разрешили. Ораза айт приходится на 2 мая. Представители духовенства области призывают североказахстанцев совершать в этот месяц больше благих дел.

Хамзат Кажымуратулы, главный имам центральной мечети «Қызылжар»:

— Мы держим пост для исполнения одного из 5 столпов ислама. Постятся , конечно же, те, кто в силах. Освобождаются от него путники, беременные, кормящие и по показанию врача. Размер фидья-садака в этом году — 3000 тенге. Хотел бы напомнить, основная цель священного поста — не просто воздержание от пищи и воды, но и совершение благотворительности. Не обязательно денежной. Также Рамадан — отличная возможность избавиться от плохих привычек, возможность измениться. Важно не только поститься, но и иметь благие намерения на протяжении всего месяца. Это 30 дней для самодисциплины и самовоспитания. Главное — Рамадан — это милость Всевышнего.

Алишер Ашимов