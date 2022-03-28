Камеры видеонаблюдения устанавливают на остановках Петропавловска

Разбитые остановки, поломанные скамейки и фонари. Таких случаев в городе сплошь и рядом — как в центре, так и на окраинах. В прошлом году в районе посёлка Борки, к примеру, полицейские зарегистрировали 2 факта вандализма. Чтобы пресекать подобного рода правонарушения, на помощь приходят камеры видеонаблюдения.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Будет установлено 188 камер видеонаблюдения. В первую очередь, камерами будут охвачены скверы, памятники и остановочные павильоны. Также в этом году камеры установят на мусорных площадках и садоводческих обществах.

Оснастят системой видеонаблюдения микрорайон «Хромзавод», посёлки Рабочий, Борки и Солнечный. Установили на сегодня 50 камер видеонаблюдения. За их работу отвечает подрядная организация ТОО «Орбита-Север». По словам технического директора компании, камеры хоть и китайского производства, но, оснащены всеми необходимыми функциями. Как проявят себя в работе, покажет время.

Владимир Гриб, технический директор ТОО «Орбита-Север»

— Будет реализована большая комплексная видеосистема, состоящая из разного вида камер. Они будут фиксированные, стационарные, управляемые. Первые будут смотреть за статичными объектами, где малое скопление людей. Третий вид — специализированные, которые имеют интеллектуальные функции и ряд дополнительных датчиков.

Работы планируют завершить в течение 2-х месяцев. Камеры выведены в ситуационный центр iKomek и центр оперативного управления.

Алишер Ашимов