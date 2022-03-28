Какие темы нужно «подтянуть» ? Подробный анализ будут получать выпускники после ЕНТ

Помимо результата в виде баллов выпускники после сдачи ЕНТ будут получать дополнительный подробный анализ знаний.

Такой метод оценки, по мнению главы минобразования, покажет тестируемым, какие темы он знает, а какие — нужно «подтянуть». В МОН в свою очередь по данным анализа смогут принимать управленческие решения. При этом Асхат Аймагамбетов отметил, рейтинг школ по результатам ЕНТ проводить не будут. Анализ лишь нужен для разработки более эффективного учебного плана. И добавил, что такая же оценка будет производиться как в разрезе школы по конкретным предметам, так и в разрезе района, области и республики в целом. Новшество уже внедрили на мартовском ЕНТ. Ввести данную меру позволил электронный формат сдачи экзамена.

Асхат Аймагамбетов, министр образовании и науки РК:

— Мы решили на основе результатов ЕНТ в разрезе каждой школы, региона и даже предмета делать анализ и использовать его для оценки эффективности деятельности школ, курсов повышения квалификации, программ и так далее. То есть участники тестирования уже сейчас смогут выявить свои слабые стороны, уделить больше времени отдельным темам и провести работу над ошибками. Учителя также будут видеть, по каким темам имелись затруднения у школьников. В масштабе школы, к примеру, мы можем наблюдать, что у такого-то учителя математики большинство детей слабо решают определенные задачи. Анализ позволит погрузиться и выявить причины. Или сам учитель испытывает затруднения в разъяснении, или в программе не уделяется достаточно времени, или в учебнике слабо освещена тема и так далее.

Гюзель Закария