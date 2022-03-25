Жители с.Шаховского Кызылжарского района раскритиковали работу местного ТОО

Главная головная боль сельчан — дорога, точней её отсутствие. О подъездной уже сами шутят, называя ее «дорогой ярости». Ямы на этом 12-тикилометровом участке заметны невооруженным глазом. Таксисты, если соглашаются подвезти, то берут за рейс втридорога, а водители автобусов вообще отказываются ездить. Люди не могут вовремя попасть на приём к врачу, купить медикаменты, поскольку не всем по карману поездки в областной и районный центры. Обходится она порой в 5000 тенге.

Наталья Овчинникова, жительница с. Шаховского,Кызылжарский район:

— Про нашу Шаховскую дорогу ходят легенды. Это невозможно. В том году от нас отказалась «Газель», потому что это стало невозможным. По деревне дороги ничуть не лучше.

Ремонт дороги проводили пару лет назад, рассказывают местные жители. Затратили тогда около 40 млн тенге. Но толку мало. Дорога как была в ужасающем состоянии, так и осталась. Сейчас сумма нужна в разы больше — 900 млн. Средства ожидают из республиканского бюджета. Трёх-четырёхразовые автобусные рейсы возобновят, но для начала залатают дорогу. Разрешат вопрос и с лекарствами. Медицинского работника местного ФАП-а сертифицируют и наделят правом реализации медикаментов. Внутрипоселковые дороги тоже отремонтируют.

Жанат Садвокасов — аким Кызылжарского района:

— Аким сельского округа предоставил смету на 70 млн тенге. 12 млн тенге на ближайшей сессии мы выделили. По освещению осталось две улицы. В этом году мы средства уже выделили. Идут конкурсные процедуры.

Не устраивает сельчан равнодушие местного товарищества в жизни населенного пункта. По их словам, должного внимания развитию села руководитель ТОО не уделяет даже в элементарных вопросах.

Аклима Касымбекова, жительница с. Шаховского, Кызылжарский район:

— Мы заезжаем в центр. Стоит не парк, а так скажем «сквер». Вы посмотрите на него, какой он заброшенный. Неужели Вы не видите, что его нужно вычистить, благоустроить, поставить лавочки, поставить игровую площадку для детей. В деревне негде отдохнуть, негде присесть, поговорить. Вышли из магазина — отдохнули, дети прибежали на площадку. Ведь этого нет.

В рамках благоустройства установят и игровые площадки, и современное футбольное поле. Восстановят парк за счет средств ТОО «Крахмал-Агро». Нерентабельно сейчас держать скот, признаются сельчане. Прокормить одну корову они не в силах. Ждали помощи от сельхозтоваропроизводителя, но безрезультатно. Боятся, что и в этом году после посевной не окажется кормов для животных.

— Хотела насчет хозяйства сказать. Мы с мужем — пенсионеры, муж — инвалид второй группы. Держать одну корову тяжело. Дочь привезла из Бесколя сено, а здесь у нас в Шаховском — 18 тыс тенге. Не могли мы купить. Как жить?

Кумар Аксакалов — аким Северо-Казахстанской области:

— Правильно. Людям надо сено давать. В прошлом году его, к сожалению, было мало, укосы были слабые. Вы все об этом знаете.

Люди не требуют лишнего, подчеркивает глава региона. Им это принадлежит по праву. Ведь государством всестронне оказывается помощь аграриям,на что они обязаны совершать ответные действия.



Кумар Аксакалов — аким Северо-Казахстанской области:

— За три года государство выделило субсидии на 267 млн тенге главному ТОО, то есть удешевила затраты. Благодаря этому сельхозтоваропроизводитель должен повышать урожайность, должны расти доходы предприятия, и эти доходы должны отражаться на заработной плате работников. 02:35 — На строительство МТФ мы даем очень дешевые кредиты. Затраты на строительство государство опять-таки снижает на 25%, на приобретение поголовья — до 40 %; на оборудование — до 25%.

Что также обязывает сельхозтоваропроизводителей вносить свою лепту в развитие села. Из хороших новостей в Шаховском в текущем году ТОО «Крахмал-Агро» восстановит двухэтажные дома для досугового центра. Подведет водопровод к 5 домам. Обеспечит горячим питанием младшеклассников, их здесь 40. Увеличат вдвое и заработную плату рабочих. Откроются новые вакансии.

Диас Даиров, руководитель ТОО «Крахмал-Агро», Кызылжарский район:

— В планах строительство МТФ на 300 голов. Мы ездили в Башкирию. Заключили с ними договор. Планируем взять маточное поголовье голштинской породы.

Всего на балансе ТОО «Крахмал-Агро» 9,5 тыс га земель, где сеют масличные, зерновые и бобовые культуры. Средняя урожайность — 19 ц с га. Занимаются и животноводством. На сегодня насчитывается более 1000 голов КРС. В завершение встречи глава региона поблагодарил сельчан за участие в диалоге. Их просьбы услышали.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Здесь состоялся очень хороший разговор. Я всех благодарю за то, что не отмалчивались. Называли все вопросы и поручаю аппарату акима области все эти вопросы взять на контроль.

Гюзель Закария