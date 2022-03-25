Школьники Петропавловска создали собственный телеграф

Студенты Назарбаев Интеллектуальной школы создали телеграф, который позволяет общаться людям в различных условиях с использованием зашифрованных кодов.

Ребята представили изобретение на традиционных Наурызовских встречах, которые проводятся среди Назарбаевских и общеобразовательных школ по всей республике. К ученикам Петропавловской интеллектуальной школы присоединились воспитанники Қызылжар Абай мектебі. В течении трех дней для детей организовали полезные лекции в онлайн-режиме. Далее школьники смогли применить полученные знания по искусственному интеллекту и мехатронике на практике. Из 6 предложенных проектов юные изобретатели выбрали тему «Использование электричества для общения» и в группах собрали телеграф из подручных материалов. Одни использовали специальную компьютерную программу, другие — блютуз, а третьи — с помощью самодельной педали посылали различные сигналы.

Диас Каршал, студент НИШ г. Петропавловска:

— В будущем эти знания буду использовать в разных отраслых. Например, могу использовать в научных проектах, в каких-то личных проектах. Эти знания помогут мне улучшить мои навыки написания кода, а также сплотиться с моей командой.

Анастасия Кузнецова