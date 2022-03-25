Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК посетил ТЭЦ-2

Петропавловская ТЭЦ-2 — не только основной источник тепловой и электрической энергии, но и самый крупный загрязнитель воздуха. На это предприятие приходится более 70% всех выбросов. После обрушения дымовой трубы экологическая ситуация более чем стабильная. Об этом в первую очередь заявил главный эколог страны Сериккали Брекешев.

Сериккали Брекешев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК:

— Никакой паники не должно быть. Сразу после аварии нашим департаментом по санитарно-защитной зоне был проведен мониторинг. Превышение загрязняющих веществ, выбросов обнаружено не было. Кроме этого, Казгидрометом ведется мониторинг воздуха, воды и т д, поэтому на сегодня никакой опасности в экологическом плане не представляет.

Много вопросов есть по золоотвалам. Ежегодно на ТЭЦ образуется более миллиона тонн золы. По словам министра, сейчас есть много технологий по утилизации золошлаков. Их используют в дорожном строительстве, цементном производстве. И опыт уже такой есть. В Карагандинской области угольные отходы применяют при строительстве дорог.

Сериккали Брекешев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК:

— Это не новые технологии, просто их можно усовершенствовать. В прошлом году примерно 40 тысяч тонн выбросов, в этом — 25 тысяч тонн, все это связано со снижением производства. Внедрение наиболее достойных технологий уменьшит выброс загрязненных веществ. Это сложный процесс потребует больших капитальных затрат, но это надо сделать.

Между тем, на станции продолжаются ремонтно-восстановительные работы. И параллельно с этим налаживают выработку тепла.

Михаил Косачёв, генеральный директор АО » СЕВКАЗЭНЕРГО»:

— На станции сейчас работают 5 котлов, 4 турбины. Станция вырабатывает тепловой режим, соответствующий режимной карте. Ведутся ремонтно-восстановительные работы на 6-7 котле. 6 котел, я думаю, запустим завтра, 7-ой — через 1-2 дня. Ведутся переговоры с зарубежными и казахстанскими компаниями по вопросу демонтажа данной конструкции, определяются методы и возможности данной работы.

Специальная комиссия выясняет причины обрушения трубы. Последний её капитальный ремонт на 56 млн проводили 5 лет назад. Сейчас поднимают техническую документацию, которая покажет судебной экспертизе, что было тогда сделано. Вопросы с оказанием помощи семье погибшей под завалами сотрудницы тоже на контроле.

Анастасия Кузнецова