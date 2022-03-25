Чемпионат РК по рукопашному бою стартовал в Петропавловске

На ковре столичный боец Мади Касенов и туркестанец Нурдаулет Акылтай. Первые минуты поединка спортсмены не уступают друг другу, показывая хорошие результаты. Но, боец из Нур-Султана все же оказался сильнее, как в обороне, так и в атаке. Бой завершился со счётом 2:6 в пользу Мади Касенова.

Мади Касенов, спортсмен, г.Нур-Султан:

— Сначала было сложно. Соперник тяжелый попался. Первый раз с ним встретился. Однако, я смог одержать победу.

На соседних татами идет не менее напряженная борьба. Встретились на ковре Дамир Бекболат из Атырау и карагандинец Мухаммедали Байкенов.

До последнего не ясно, кто одержит победу. Судья постоянно добавляет очки то одному спортсмену, то другому. Но, в конечном счете победителем оказался боец из Караганды.

Мухаммедали Байкенов, спортсмен, г.Караганда:

— Это моя первая встреча. Все прошло успешно. Работали по плану. Не могу сказать, что полностью доволен результатом. Есть ошибки. Теперь будем работать над ними.

В чемпионате страны участвуют более 300 спорстменов. Это 13 команд. По итогу состязаний сильнейшие получат возможность поднять флаг страны на мировой арене.

Нурлыбек Ермагамбетов, государственный тренер по рукопашному бою:

— У нас проводится чемпионат РК среди юниоров и молодежи. Это 13-14 лет, 15-16 и молодежь — с 18 до 21 года. В этом году в мае пройдет первенство мира в Бухаре. Цель этого чемпионата — отобрать сильнейших спортсменов, провести учебно-тренировочные сборы и достойно выступить на чемпионате мира. Спорстмены г.Нур-Султан, Карагандинскаой области сохраняют традиции — много сильнейших спорстменов. Хотел бы отметить спортсменов из СКО.

Сильнейших наградят медалями и почетными грамотами.

Диана Салихова