ЧС-ники вместе с волонтёрами проводят противопаводковые мероприятия

Розе Шарафутдиновой — 87 лет. Живет одна. Но, дети и внуки регулярно приезжают, чтобы помочь по хозяйству. Сегодня пенсионерка особенно рада приезду ЧС-ников с волонтёрами. Двор хоть и ухоженный, работа всё равно нашлась.

Роза Шарафутдинова, жительница п. Заречный:

— Живу одна, ребята пришли помогать. Снег кидали, уголь таскали, дрова натаскали. Спасибо всем! Они часто бывают тут.

Такую помощь ЧС-ники оказывают всем жителям, чьи районы проживания входят в зону особо подтопляемых. Сами берут лопаты в руки, чтобы очистить снег, помогают по хозяйству. К таким добрым, а главное, полезным делам привлекают волонтёров. Сегодня это студенты факультета пожарной безопасности Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа. Они уже ни раз выезжали на подобные совместные рейды со спасателями.

Даниэль Саркисян, старший инженер управления по ЧС г.Петропавловска:

— Сотрудниками управления по ЧС города Петропавловска проводится усиленная работа по предотвращению паводков в более подтопляемых зонах. Данная работа будет проводиться до окончания паводкового периода. Людям розданы памятки, люди оповещены по противопаводковым мероприятиям, поэтому работа ведется, ведется контроль.

ЧС-ники взяли на контроль более 500 домов города, которые находятся в зоне подтопления. Половина таких — в Заречном посёлке.

Анастасия Кузнецова