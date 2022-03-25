10 золотых медалей с чемпионата Азии по зимнему биатлону привезли спортсмены СКО

Абсолютная чемпионка Азии Мария Польдяева в биатлоне 6 лет. До этого девушка занималась лыжным спортом. Сегодня показывает отличные результаты на республиканских и международных соревнованиях. С чемпионата Азии она привезла 4 золотые медали.

Мария Польдяева, биатлонистка:

— Проходили 4 гонки: индивидуальная, эстафета, спринт и преследование. Во всех четырех гонках я смогла одержать победу. Конечно, это далось не без труда. Потому что были тяжелые соперницы, и до последнего круга было неясно, кто выиграет. Но, я сумела, справилась со стрельбой, с ходом и одержала победу.

Сейчас Мария готовится к следующим соревнованиям. В мечтах у нее, конечно же, золотая медаль Олимпийских игр. К слову, именно из-за них девушка встала на лыжи. Однажды увидев олимпиаду в Сочи, Мария твердо решила, что заберет заветную для каждого спортсмена медаль.

Хорошие результаты показал и Диас Омаров. Он впервые участвовал в подобных состязаниях. Но, это не помешало ему завоевать призовые места.

Диас Омаров, биатлонист:

— Первое место занял в индивидуальной гонке. Второе — в спринте, первое в преследовании,в эстафете — 3 место. Соперники были сильные из Риддера, Щучинска. На следующий год будет чемпионат мира в г.Щучинске. И хочется там хорошо выступить. В неделю тренируюсь 5-6 раз, тренировка идет 3 часа.

Открытый чемпионат Азии прошел в г.Щучинске с 10 по 20 марта. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из Монголии, Казахстана и Кыргызстана.

Игорь Ильин — старший тренер СКО по зимнему биатлону:

— От нашей области принимали участие 12 спорстменов, которые готовились целый год к этим соревнованиям. Команда подошла в хорошей форме. Ребята с первого дня, можно сказать, захватили лидерство.

Завоевали наши спортсмены 14 медалей. 10 из которых — золотые. Совсем скоро ребята отправятся на следующие соревнования. Пройдут они также в г.Щучинске. А затем будут готовятся к мировому первенству.

Диана Салихова