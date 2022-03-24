В Петропавловске открылся новый магазин «Барс-Строй»

Светлый, современный, просторный, с удобной навигацией для клиентов и сотрудников. Это 4-й магазин, который ТОО «Барс- NORD» открывает в Петропавловске. На рынке областного центра компания работает с 2003 года.

Ольга Исакова, директор ТОО «Барс-NORD»:

— Мы долго шли к этому, мы искали место в городе. В том году нам предложили это помещение, мы долго думали, примерялись, нам показался перспективным район, потому что здесь рядом большой строящийся микрорайон «Жас Оркен». В июне мы ударили по рукам с нашими партнёрами, и началась реализация проекта. 9 месяцев это заняло. Благодаря этому проекту создано 50 новых рабочих мест.

Новый магазин «Барс-Строй», который включает в себя не только торговую площадь, но и склад, очень большой, поэтому и штат сотрудников немаленький. Всё для комфорта покупателей. Они самостоятельно или с помощью консультантов могут выбрать не только необходимые стройматериалы, но и электроприборы, инструменты, двери, сантехнику, а также товары из категории «Дом и сад». В новом магазине «Барс-строй» представлены товары из Казахстана, России, стран Европы и Китая.

— Квартиру купили, нужно всё, абсолютно всё. Приехали на открытие, посмотреть. Ассортимента достаточно, всё можно купить.

— Здесь побогаче ассортимент и материала разнообразие большое, можно что-то выбрать.

— Понравился магазин. Уютный, всё видно очень хорошо, всё доступно. Для покупателей очень хороший.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— В новом магазине «Барс-Строй» вы сможете подобрать товары на любой вкус и кошелёк. Последнее очень важно, ведь никто не хочет разориться во время ремонта. Я его пока делать не планирую, но кое-что в квартире изменить хочу, подобрать другие обои в зал.

-Здравствуйте, расскажите пожалуйста, какой выбор обоев у вас есть?

Елена Колосова, продавец-консультант магазина «Барс-Строй»:

— В нашем магазине присутствует большой выбор обоев. У нас есть виниловые обои на флизелиновой основе, есть бумажные, есть флизелиновые обои, есть горячего тиснения. Ассортимент очень большой, поэтому что-то я точно сейчас подберу.

Как и в других магазинах ТОО «Барс-NORD», в этом есть товары из сегмента «премиум». Скоро он пополнится новинками. Их привезут из Москвы. В конце марта там будет проходить большая строительная выставка. Директор ТОО «Барс-NORD» Ольга Исакова рассказала, что в их магазины приходят самые разные клиенты. Задача компании — помочь каждому из них подобрать желаемые товары.

Ольга Исакова, директор ТОО «Барс-NORD»:

— Для постоянных клиентов у нас есть система лояльности. Накопив несколько чеков на сумму свыше 50 тысяч, Вы получаете дисконтную карту, действует от 3%, и по накопительному итогу Вы можете добиться до 8% уже постоянной нашей скидки. Плюс у нас постоянно есть акции, о которых мы информируем. Для клиентов, которые только купили жильё, у нас давно существует акция «Для новосёлов». Вы приносите договор купли-продажи, и Вам оформляем дисконтную карту на 8%, и Вы можете спокойно делать ремонт, зная, что купите товар со скидкой. Для пенсионеров у нас есть скидка 5%.

Все клиенты магазина «Барс-Строй» могут воспользоваться доставкой «до подъезда». Если чек превысит 50 тысяч тенге, она будет бесплатной. Кроме того, покупателям не нужно самостоятельно собирать товар, тратить время и силы. Готовый заказ после оплаты «ждёт» клиентов в зоне выдачи. В новом магазине «Барс-Строй» в скором времени появятся и другие акции. В день его открытия клиенты, которые сделали покупку больше чем на 10 тысяч тенге, могли участвовать в лотерее, выиграть призы или сертификат на 50 тысяч.

Ещё одним подарком в честь открытия магазина «Барс-Строй» стали детский и взрослый мастер-классы. Пока мальчишки и девчонки делали самолётики, их родители учились правильно наносить декоративную штукатурку на стены. Новый магазин «Барс-Строй» находится на первом этаже торгового дома «Галерея», на пересечении улиц Горького и Муканова. Здание бывшего боулинга.

Дарья Пышмынцева