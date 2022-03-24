В ДЧС состоялся смотр техники, которую задействуют для устранения возможных последствий паводка

В Департаменте по ЧС провели построение и проверку готовности сил и средств на оперативное реагирование при паводке.

Задействовали 26 единиц техники и 152 человека личного состава. Специальные группировки начнут выдвигаться в первых числах апреля в районы области. В списке первых — Айыртауский, им. Габита Мусрепова, Уалихановский. Подготовили спасатели болотоходы, мотопомпы, водонепроницаемые костюмы, палатки, плавсредства. Группировки будут распределять по ходу развития обстановки. По словам спасателей, в регионе паводкам подвержены 85 населённых пунктов, где проживают порядка 6000 человек. Также ЧС-ники проводят разъяснительные рейды, напоминают населению о мерах безопасности.

Мурат Кангужинов, заместитель начальника ДЧС СКО:

— У нас все дома, которые подвержены паводкам, состоят на учете. Наши сотрудники совместно с сотрудниками акиматов районов, полицией и волонтерами проводят подворовой обход, собирают данные, доводят сведения о пунктах эвакуации. Необходимо соблюдать рекомендации спасателей по временной эвакуации, по размещению, потому что это обеспечит безопасность. Кроме того, сегодня в Уалихановском районе уже проведены взрывные работы по руслу реки Селеты, на следующей неделе планируются взрывные работы в районе им. Г.Мусрепова и Айыртауском.

Гюзель Закария