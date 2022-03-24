Сенаторы Е. Султанов и О.Перепечина посетили ТОО «SMBGROUP Family» и «Cool Infinity»

Более 100 тысяч биг-бэгов производят на «SMBGROUP Family». Потребность в этих больших мешках с высокой грузоподъёмностью в стране есть. Годовой оборот полипропиленовых тар достигает 1 млрд тенге. Только 40% из них производит Казахстан. Поэтому увеличивается риск импорта в страну иностранных товаров, с учетом сегодняшнего валютного рынка — за бесценок, говорит генеральный директор предприятия.

Мукан Садуов, генеральный директор ТОО «SMBGROUP Family»:

— Иногда из Китая, Туркмении, Узбекистана готовая продукция заходит на рынок по цене нашего полипропилена. На рынке мы не совсем конкурентоспособны.

Ольга Перепечина, депутат Сената Парламента РК:

— В принципе Вы сказали, что 95% сырья производится в Казахстане, поэтому у Вас жесткой зависимости он от сырья РФ и Украины нет. Производство не может остановиться. Сейчас куда Ваша продукция идет?

Мукан Садуов, генеральный директор ТОО «SMBGROUP Family»:

— 90%- это внутренний рынок. Это наши недропользователи: «Казахмыс», «КазЦинк», зернопереработчики.

Выбирают они «SMBGROUP Family» из-за высокого качества продукции. Ведь это производство нулевого цикла. Изготавливают мешки, начиная с заготовки полипропиленовых нитей и заканчивая швейным цехом. Таких по стране насчитывается всего 4. Показали санаторам и новый цех по производству вагонных вкладышей. К запуску все готово, есть лишь некоторые нюансы.

Мукан Садуов, генеральный директор ТОО «SMBGROUP Family»:

— Этот цех готов изготавливать на сегодня 3000 вагонных вкладышей в месяц. Мы ведем переговоры с «Тенгизшевройл» второй год. Мы никак не можем попасть в их систему, хотя у нас здесь полный цикл.

Этот вопрос рассмотрят и посодействуют в его решении, сказали депутаты. Удалось им и поговорить с персоналом. Узнали, устраивают ли работников условия труда, нынешняя социально-экономическая обстановка. Без ответа не остался ни один вопрос. А это уже производсвенный цех «Cool Infinity». Здесь сенаторы ознакомились линией производства вагонов-термосов. Их произвели в прошлом году на 5 млрд тенге.

Ерик Султанов, депутат Сената Парламента РК:

— Могу сказать, что они на свои 120 человек имеют производительность в 90 млн тенге на одного человека. Это очень хороший показатель. Нам было важно знать, как ситуация складывается сегодня с нашими соседями и скажется ли это на наших людях и производствах. Встреча с людьми нам тоже показала, что их общее настроение хорошее. Они всем довольны, единственное — растут цены. Это мировой тренд. На него повлиять сложно, но Президент дал поручение и министерство торговли этим занимается. Сдерживание цен будет.

В рамках рабочей поездки сенаторы посетят районы области. Там они также проведут встречи с населением. И уже 28 марта поднимут вопросы на очередной сессии Парламента.

Гюзель Закария