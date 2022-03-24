Республиканский турнир по бильярду прошёл в СКО

Этот зал, также как в песне «Мой Казахстан» Серика Мусалинова, объединил представителей разных городов. В Петропавловск для участия в турнире приехали из Алматы, Нур-Султана, Талдыкоргана, Шымкента, Актау, Костаная, Усть-Каменогорска и Павлодара. Честь последнего защищает 63-летний Еркин Макешов. Заинтересовала игра его ещё в детстве, за единственным бильярдным столом в родном селе собирались лишь взрослые. Тогда ещё десятилетнему Еркину вместе со сверстниками к снаряжениям не разрешали даже подходить.



Еркин Макешов, участник турнира, г. Павлодар:

— Раньше взрослые играли больше, нам не давали. Мы заходили через форточку в этот клуб ночью и играли в темноте.34 сек На этот турнир мы были приглашены в прошлом году. С того момента мы готовились усердно, терпеливо. Здесь играют разные люди. Все люди с большим опытом, и главное здесь уже общение.

Соперником Еркина Макешева стал бильярдист из СКО. За напряжённой и в то же время увлекательной игрой со стороны наблюдает Валихан Ногоспаев. Гость из столицы ждёт своей очереди. Ему в ходе жеребьевки выпала честь играть с представителем города Шымкента. Это сильные соперники, говорит мужчина. Но, поводов для беспокойств не должно быть. Ведь перед тем, как встать за бильярдный стол, страх и переживания необходимо оставить за его пределами. Иначе игра не пойдёт.

Валихан Ногоспаев, участник турнира, г.Нур-Султан:

— Это гимнастика, здесь также нужно думать и очень многое влияет на психологическое состояние игрока. Если игрок нервничает, психует, если проблемы дома, то у него и за столом не будет ничего получаться. Если человек психологически устойчивый, то результат будет.

Участвуют в республиканском турнире «Вызов севера»16 команд, это более ста человек. Бильярдисты играли три дня с 19-го по 21-ое марта. По итогу турнира в категории 50+ первое место заняли участники из Шымкента. В командном зачёте 63+ лучшим стал столичный «Тарлан Астана». А в личных состязаниях золото у игроков из Талдыкоргана и Нур-Султана.

Жанель Бисенбаева