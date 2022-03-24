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Новости МТРК
COVID-19: Казахстан
Волонтеры
Важное за неделю
Вечерние новости
8 Марта
Выборы
Правоохранительные органы
Общество
Сельское хозяйство
Культура
Спорт
Власть
Погода
ЖКХ
Строительство
Разное
Дети/молодежь
Музыка
Энергетика
Здравоохранение
Бизнес и экономика
Авто и дороги
Криминал
Образование
Народ в потоке истории
Дорожная карта
ДЧС
20 добрых дел
Налоговое управление
Благотворительность
Таможня
Новая индустриализация
Программа передач
Промышленность
100 шагов
СМИ
Паводок
Личность
Экология
Туризм
программы
Итоги дня
Главные темы с Ульяной Ашимовой
Наша история с Алией Икамбаевой
Мнение эксперта
Служу народу
Диалог с Мариной Логиновой
Обзор недели
Информационное обозрение
Занимательная наука
Рухани жаңғыру
Адал көмек
PRO - здоровье
Программа 7+7
Актуальный вопрос
Диалог
Брифинг СЦК
Слышащий акимат
Сделано в СКО
Другие новости
Новости АПК
Туған жер
телеканал
прайс
Программа «Итоги дня» 24.03.2022
Новости МТРК
23:33 24 Марта 2022
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