Областной этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам проходит в Петропавловске

Камила Раушанова учится в гимназии-интернате для одарённых детей им. Абу Досмухамбетова. Увлекается географией. Старается не пропускать различные конкурсы и научные состязания, поэтому свои знания решила проверить и на этой олимпиаде. Успешно прошла предыдущие два тура и вышла на областной этап республиканской олимпиады.

Камила Раушанова, участница олимпиады:

— Хочу связать свою жизнь с географией и участвую в олимпиаде по этому предмету из-за того, что география — это обширная наука, которая изучает природные законы и отрасли экономики. В будущем планирую поступить на факультет экономики в университет города Алматы и начать свою жизнь с экономической географией. Оценивать, на сколько я готова к олимпиаде, я не могу, увидим результат олимпиады, но, в целом, более чем уверенна.

Всего на областном этапе республиканской олимпиады собрались около 500 старшеклассников, которые показали лучшие результаты на районном и городском турах. Всего участовали более 7500 учащихся 9-11 классов региона. Ребята выбирают один предмет из 16 предложенных. На этот раз олимпиада проходит в новом формате.

Назир Жашибеков, руководитель управления образования СКО:

— В этом году мы наконец-то проводим олимпиаду в онлайн-формате с соблюдением всех правил академической честности. Это будет прокторинг. Будет вестись онлайн -трансляция проведения олимпиады на ютуб канале. Кроме того, у нас в этом году сформировано независимое жюри из числа профессорско-преподавательского состава вуза. Все работы зашифрованы и будут передаваться членам жюри.

За академической честностью и прозрачностью проведения олимпиады следят общественные наблюдатели. В их числе наблюдатель от республиканского общественного объединения «Әділдік жолы».

Айбек Ахметов, наблюдатель от республиканского ОО «Әділдік жолы»:

— Я являюсь представителем республиканского общественного объединения «Әділдік жолы», мы присутствуем здесь в качестве наблюдателей. Если наблюдаются противозаконные действия, мы можем дать огласку данной ситуации и принять соответственные меры.

Областной этап республиканской олимпиады будет проходить до 30 марта. Проведение базируется в 4 школах города. Событие транслируется в режиме онлайн. Ответы и результаты опубликуют на сайте центра методической работы и информационных технологий в сфере образования. Победители представят наш регион на республиканском уровне.

Анастасия Кузнецова