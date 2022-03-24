Новый аппарат компьютерной томографии запустили в многопрофильной детской областной больнице

Улучшено на 20% качество картинки и программная часть аппарата. Это отличия от предыдущего компьютерного томографа, которые отметил для себя врач лучевой диагностики Виталий Туник. Ему есть с чем сравнивать. В своей практике он видел разное оборудование.



Виталий Туник, врач лучевой диагностики многопрофильной детской областной больницы:

— Аппарат мне очень понравился. Он простой в обследовании и описательной части. В сравнении с прошлым аппаратом он имеет ряд функций. Такие как исследование сосудов и аорты. На предыдущем аппарате нам приходилось чуть изворачиваться, чтоб сделать аорту. На данном аппарате эта функция уже включена.

Высокоточная диагностика заболеваний головного мозга, органов брюшной полости и грудной клетки. Выявляет аппарат и начальные проявления недугов, а также врождённых патологий. За две недели здесь обследовали более 60-ти детей. Попасть на приём можно через 4-5 дней после записи. Ранее ждать приходилось не меньше двух недель.



Нурлан Жакупов, и.о. директора многопрофильной детской областной больницы:

— За прошлый год мы провели 2400 исследований. На этот год у нас запланировано около 3 тысяч. Этот КТ быстрее работает, меньше лучевая нагрузка на ребёнка. Эффективность, детализация в разы лучше того аппарата КТ. Функций у него намного больше. Практически любой орган может осмотреть.

Предыдущий аппарат здесь прослужил 7 лет. Его передали в районную больницу села Новоишимского. Там оборудование запустят в конце следующего месяца. Ещё один КТ появится на днях в многопрофильной городской больнице. Таким образом, вопрос нехватки компьютерных томографов и длинных очередей, которые североказахстанцы поднимали не один год, сведётся на нет.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В течение пяти лет мы еще приобрели четыре аппарата. Если в 2017-ом году у нас было 4 аппарата, то сейчас уже. В целом, в течение пяти лет на приобретение оборудования было направлено около 14 млрд тенге. Свыше двух тысяч типов оборудования было закуплено.

В области решился вопрос дефицита ангиографов, маммографов и рентген аппаратов. Кроме того, в прошлом году приобрели 11 УЗИ экспертного класса. По стандарту для минимального дооснащения больниц не хватало четырёх.

Жанель Бисенбаева