Мастер-класс для учителей провели в областном филиале «Өрлеу»

Мастер-класс по вопросу рационального использования творческого потенциала учителя провели в областном филиале «Өрлеу». Всё это в рамках реализации проекта «Ауыл мектебі — елдің бесігі».

Педагоги сельских школ прослушали лекции, получили рекомендации для практических занятий и поделились собственным опытом. Обсудили сокращение разрыва в качестве образования между школами села и города, обменялись эффективным инновационным опытом. Самых активных участников наградили благодарственными письмами.

Лейла Альмагамбетова, заместитель директора ФАО НЦПК «Өрлеу» ИПР по СКО:

— Делятся опытом педагоги с квалификационными категориями: педагог-исследователь, педагог-мастер. И важно то, что мастер-класс показывают сами сельские педагоги. И делятся опытом по использованию самых эффективных методов, приемов, технологий обучения детей, помогающие добиться высокого качества знаний. Всего участвуют в семинаре около 300 педагогов сельских школ.

Гюзель Закария