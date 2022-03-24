23 марта Почётному гражданину СКО Жаксылыку Искакову исполнилось 90 лет

23 марта с самого утра во Дворце школьников царила праздничная атмосфера. В главном зале собрались все те, кто хотел поздравить одного из старожил региона с юбилеем.

Жангельды Тажин, председатель городского совета ветеранов:

— Мы празднуем 90-летие нашего земляка, именитого земляка, человека государственного уровня, политического и государственного деятеля и просто хорошего человека Жаксылыка Габуллиновича Искакова. Человек прошёл путь от простого агронома до руководящей должности на уровне области. Это наша гордость.

Жаксылык Искаков много лет проработал в сельском хозяйстве, занимался общественной и политической деятельностью, был председателем Павлодарского облисполкома, избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР. Жаксылык Искаков очень много работал, всё свободное время посвящал семье. Сыновья, внуки и правнуки — главное богатство юбиляра.

Ерик Искаков, сын Жаксылыка Искакова:

— Мы, конечно, его видели, мы с ним общались, мы ездили вместе отдыхать в санатории. Это были такие незабываемые времена, когда мы были рядом с отцом и получали те уроки жизни, которые он нам давал. Лично со мной отец говорил очень много и насыщенно. Отец прожил действительно очень насыщенную жизнь, и даже, если мы хотя бы одну сотую его жизни проживём, для нас это будет очень хорошо.

Жаксылык Искаков — пример стойкости, трудолюбия и целеустремлённости. Глава региона поздравил его с 90-летием.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Вы работали в Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. Внесли огромный вклад в развитие двух регионов. Вы находитесь на пенсии и продолжаете делать добрые и полезные дела. Поздравляю Вас с 90-летием и желаю здоровья и благополучия Вашей семье.

Кумар Аксакалов вручил юбиляру благодарность и медаль от главы государства. Жаксылыка Искакова также поздравил сенатор Ерик Султанов.

Ерик Султанов, депутат Сената Парламента РК:

— Ваша трудовая и общественная жизнь неразрывно связана с СКО. Земляки помнят, любят и знают вас, как талантливого руководителя, грамотного специалиста, настоящего патриота, гражданина. Я был ещё школьником, когда отец однажды мне сказал, что у нас теперь очень крутой первый секретарь Сергеевского райкома партии. Построит у нас современные школы, детские сады, ДК. Я Вам скажу, всё это было на наших глазах.

В адрес юбиляра звучало много поздравлений. Местные артисты приготовили творческие номера. В завершение встречи юбиляр обратился ко всем собравшимся с ответным словом.

Жаксылык Искаков, ветеран труда, Почётный гражданин СКО:

— Таких слов не купишь. Все зависит от того, что ты делаешь, от твоей человечности. Я родился в голодный год. Когда я учился в школе, затем в институте, когда был агрономом, у меня была цель — накормить народ хлебом. Спасибо за то, что вы есть.

Дарья Пышмынцева