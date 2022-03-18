Призёров и участников зимних Паралимпийских и Олимпийских игр чествовали в СКО

Две недели соревнований остались позади. За этот небольшой отрезок времени в столице Китая спортсмены должны были показать результаты своих ежедневных упорных тренировок. Сделать это на XIII Паралимпийских и 24-ых Олимпийских играх удалось 40 казахстанцам. Четверо из них — наши земляки. На главных мировых состязаниях этого года выступили Александр Герлиц, Ербол Хамитов, Сергей Усольцев и Иван Аржаников.



Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Мы понимаем, что за всем этим стоит большой труд, ежедневные тренировки, большие требования к себе. Поэтому, ребята, за то, что Вы показываете примеры для молодых ребят, для спортсменов, для ребят в сложных ситуациях. За это вам благодарность.

За каждой призовой медалью стоит закулисная борьба. Это бессонные ночи, тягостные ежедневные тренировки, преодоление психологических барьеров. В планы паралимпийцев вмешалась ещё и пандемия. За 4 года отведённого времени на профессиональную подготовку наши спортсмены уделили лишь два. До сборов в крупных городах страны и Германии североказахстанцы поддерживали форму в родных краях. Однако, всё это придаёт больше сил и упорства в те самые важные минуты до триумфа, говорит Александр Герлиц.



Александр Герлиц, бронзовый призёр XIII зимних Паралимпийских игр:

— Любому спортсмену легко гонки не даются. Если ты не выложился, значит ты не показал свой максимум. Я на гонке отдаюсь по максимуму, на финише лежишь, хватаешь воздуха. Было нелегко. Снег был искусственный, но наши смазчики справились.

Справился со своей задачей и сам спортсмен. Александр Герлиц на зимних Паралимпийских играх завоевал бронзовую медаль. Призёру аким области Кумар Аксакалов вручил ключи от квартиры и сертификат на 5 млн тенге.

Вкус победы не в деньгах, а во внутреннем удовлетворении, говорит Александр. Также думает и североказахстанский паралимпиец Ербол Хамитов. Спортсмен выступал как в одиночных, так и в командных забегах. На последнем вместе с бронзовым призёром Александром Герлицем, Ербол занял 5-ое почётное место. Кроме того, он удостоился чести быть знаменосцем сборной нашей страны.



Ербол Хамитов, участник XIII зимних Паралимпийских игр:

— Это мои первые Паралимпийские игры. Всё прошло нормально. Я конечно, надеялся на лучший результат- поднять флаг Казахстана, подняться на пьедестал. Но, к сожалению, у Всевышнего были другие планы. Но, ничего, мы будем дальше работать. Впереди у нас чемпионат мира в Швеции.

С масштабными планами спортсмен сегодня получает плоды от своих заслуг. Ерболу Хамитову глава региона вручил сертификат в размере 1,5 млн тенге. На такую же сумму премировали еще одного участника международных соревнований Сергея Усольцева.

Отметили на торжественной церемонии и участника 24-ых Олимпийских игр Ивана Аржаникова. Североказахстанскому конькобежцу также вручили денежный сертификат на чек в 1,5 млн тенге. Наряду с поздравлениями и добрыми пожеланиями Кумар Аксакалов поделился планами на развитие спорта в нашем регионе. Только 300 млн тенге в этом году выделили на детские секции. Там скоро бесплатно будут заниматься тысячи ребят. Планируется в области и увеличение стипендии нашим ведущим спортсменам.

Жанель Бисенбаева