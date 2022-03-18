Наурыз празднуют в Гуманитарно-техническом колледже

Развернулись на площади перед колледжем настоящие народные гуляния. Песни, танцы, угощения — всё в лучших традициях. Тут и баурсаки, и главное блюдо праздника — наурыз коже. Погода порадовала тёплым солнышком, но, прохладный март даёт о себе знать. Согревают гостей горячий чай и тёплые пожелания.

Таисия Максименко — студентка Гуманитарно-технического колледжа:

— Этот праздник мне всегда запоминается яркими красками, яркими воспоминаниями. Этим и прекрасен праздник Наурыз. Мне очень нравится, когда проходят такие мероприятия. Я люблю не только посещать их, но и принимать в них участие.

Праздничную программу открыли артисты областной филармонии. Исполнили зажигательные песни, которые заставили танцевать даже самых стеснительных. Подготовили творческие номера и студенты колледжа. А ещё провели викторину.

Какие же гуляния без сопернического духа. Национальные игры тогыз кумалак и бес асык. Помериться смекалкой и умом пришел Абильтай Бейсекеев. И выиграл свою партию.

Абильтай Бейсекеев, студент Гуманитарно-технического колледжа:

— Я играю в тогыз кумалак с самого детства. Могу сравнить с шахматами. Там нужно думать о стратегии, куда двигать фигуры, а здесь нужно быстро считать.

Иван Штоль соревнуется в поднятии гири. Побеждает тот, кто поднимет её за одну минуту наибольшее количество раз.

Иван Штоль, студент Гуманитарно-технического колледжа:

— Я занимаюсь гиревым видом спорта на протяжении года. Сегодня я поднял 16 кг 34 раза. — А сколько раз можешь поднять? — 100 раз будет.

Продолжился праздник песнями и танцами. Дружно и весело студенты и преподаватели встречают Наурыз.

Диана Салихова