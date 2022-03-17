Жители г. Петропавловска поддерживают реформы Президента РК Касым-Жомарта Токаева

Новости МТРК

22:31 17 Марта 2022

Новые реформы станут реальным шагом на пути демократизации и модернизации страны, построении «нового» Казахстана.

В своём послании Президент страны отметил, что в будущем политические партии будут независимыми и конкурентноспособными, изменится состав регионов. В скором времени, на карте Казахстана появятся две области. Корреспонденты МТРК провели блиц-опрос среди жителей Петропавловска и узнали их мнение по поводу инициатив Касым-Жомарта Токаева.

— Вчера я смотрела послание нашего Президента. Если честно, у меня к этому человеку чувство глубокого уважения, доверия. После январских событий он подтвердил, что он — достойный человек, на которого наша страна может положиться.
— Если у нас регионы будут немного поменьше, может быть порядка будет побольше. Региональное развитие пойдет более активно. Если у какого — то региона будет статус особенный, то будет и финансирование побольше. Динамика будет лучше.
— Как говорил Президент, с населением надо побольше общаться. Есть люди, которые живут отдалённо. Транспорт, доставка… очень тяжело. Я знаю, потому что у меня дети живут. Было бы очень хорошо, что он хочет изменений. Спасибо ему, если все сбудется.

Алишер Ашимов

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