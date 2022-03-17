В Казахстане пересмотрят закон о СМИ

Осознанное и конструктивное партнерство между государством и обществом. Такая команда нашей стране поможет не только идти уверенными шагами вперёд, но и пробудит в каждом казахстанце гражданскую активность. Проводниками двух сторон станут общественные и неправительственные организации. Последние к перестановкам, о которых в своём Послании говорил Президент, готовы.



Анатолий Корабельников, заместитель председателя областного совета ветеранов:

— Он сделал в трёх абзацах акцент на значимость неправительственных организаций, поскольку они тоже определяют общественный климат. Мы тоже относимся к неправительственным организациям. И если это найдёт подкрепление в новом законодательстве, в нём изменятся 30 статей в Конституции, это не менее 20-ти законов нужно принимать. Это очень большая работа, и мы будем вовлекаться в процесс обсуждения и внесения предложений.

Еще одним немаловажным проводником между народом и государством являются СМИ. Об их роли глава государства в Послании отвёл отдельный пункт. По словам Касым-Жомарта Токаева, у журналистов должен быть собственный взгляд на процессы, происходящие в стране, регионе и мире. От этого зависит подлинная информационная безопасность и идеологический суверенитет страны. Без независимых СМИ невозможны дальнейшие преобразования. Согласен с этим мнением и Боташ Кажимов. Он в медиасфере проработал более 8 лет.



Боташ Кажимов, член областного совета ветеранов:

— Роль средств массовой информации необходимо повышать. Есть закон о СМИ, и мы действительно стали 4-ой властью. Если пришёл брать интервью, то никто не должен препятствовать. К сожалению, многие закрывают перед нами двери. Это большой вопрос.

Поднимать насущные проблемы надо. И это, в первую очередь, входит в обязанность журналистов, убеждён Боташ Кажимов. Но, делать это нужно прежде всего с большой гражданской ответственностью.

Жанель Бисенбаева