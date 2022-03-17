В Аккайынском районе учащихся начальных классов обеспечили бесплатным питанием

— Тут очень вкусно кормят. Сегодня я ела салат, пила чай и булочки две скушала. Мы каждый день едим разное. Мое любимое блюдо — морковный салат.

— Я ел котлетку, картошку. Кормят вкусно и морковка хорошая!

— Меня сегодня хорошо кормили. Я люблю морковку, и я похудел!

Эти ребята учатся в 0 классе Смирновской средней школы №1. Сегодня на обед — пюре с котлетой, салат, компот и булочки. Уплетают за обе щеки. Их родителям такой вкусный и сытный обед не будет бить по карману. С 1 марта в школе ввели бесплатное питание для учащихся с 0 по 4 классы.

Жаслан Суендыков, директор Смирновской СШ№1, Аккайынский район:

— Общественность родительская, учительская очень довольны, очень благодарны. У нас есть семьи, в которых 2 и более детей, это огромная экономия, потому что питание у нас стоило 400 тг. Это, если двое детей, каждый день надо по 800 тг отдавать, а здесь бесплатно.

Из 276 учащихся Смирновской СШ№1 144 ребенка или 52% питаются бесплатно благодаря спонсорской помощи местных сельхозтоваропроизводителелей. Меморандум подписали представители районного акимата, руководители хозяйств и пайщики. Привлекли индивидуальных предпринимателей.

Толеген Хамзин, руководитель ИП, Аккайынский район:

— Мы сейчас кормим 5 школ Аккайынского района. У нас кормится порядка 700 детей с 0 по 4 классы. Питание у нас согласно меню, которое предоставил Фонд всеобуча, плюс мы еще добавили салатики каждодневные разные и сладости к чаю.

Обеспечить школьников бесплатным питанием — инициатива главы региона Кумара Аксакалова. Аким Аккайынского района Рустем Елубаев говорит, что на следующий год планируют обеспечить бесплатным питанием всех школьников.

Рустем Елубаев, аким Аккайынского района:

— Согласно поручению акима области Кумара Иргибаевича, большую работу проводили по заключению меморандумов с сельхозтоваропроизводителями. На сегодня с 0 по 4 классы мы кормим во всех школах нашего Аккайынского района. Это 21 школа. Это 1569 учеников. На будущий год будем кормить детей с 0 по 11 классы бесплатно.

Всего здесь заключили 89 меморандумов с сельхозтоваропроизводителями. Задействовали более 50 ТОО. Работают не только по вопросу обеспечения детей бесплатным питанием, но и развития сёл, поддержки молодёжи.

Анастасия Кузнецова