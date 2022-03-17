Преподаватели Kozybayev University обсудили послание Президента РК

Изменить «правила игры» и сформировать прочный фундамент демократизации общества. Причём делать перестановки Касым-Жомарт Токаев начал со своих должностных обязанностей. Глава государства теперь не будет отменять или приостанавливать действия актов акимов областей и городов республиканского значения. Норма, по словам президента, снижает самостоятельность местных исполнительных органов.



Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:

— Важный урок «Трагического января» состоит и в том, что концентрация полномочий в руках высшего должностного лица в государстве неоправданно усиливает влияние приближенных к нему лиц и финансово-олигархических групп. И они воспринимают государство как личную вотчину. Непотизм, в какой бы стране он ни был, неизбежно приводит к отрицательной кадровой селекции, становится благодатной почвой для расцвета коррупции.

Только после результатов рассмотрения в маслихатах. Теперь без этой ступени глава государства не будет назначать акимов регионов и городов республиканского значения. При этом без консультаций нижней палаты Президент имеет право освободить их от должностей руководителей. Изменится с новым посланием и метод избрания кандидатов на пост главы области.



Нурболат Абуов, заведующий кафедрой истории социально-гуманитарных дисциплин Kozybaev University:

— Мы уже избираем акимов аульских сельских округов, и это в будущем ожидает и район. Очень интересно было услышать о выборах акимов областей. Будет формироваться определённая конкурсная комиссия, в которой будет состязательность за то, чтобы заниматься должность акима области. Я думаю, это будет повышать их ответственность.

Отметил для себя Нурболат Абуов и роль социальных сетей в политике. В силу своей занятости не все североказахстанцы могут присутствовать на встречах, которые госслужащие проводят для населения. Решить эту проблему помогут открытые диалоговые площадки во всемирной сети. Об этой активности в эпоху бурного развития коммуникационных технологий в своём послании говорил и сам глава государства. Кроме того, он предложил избирателям нормативно разрешить агитацию на платформах интернета.

Жанель Бисенбаева