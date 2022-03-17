О национальных обрядах рассказали в библиотеке им.И.Шухова

«Бесікке салу» — это традиционный казахский обряд, связанный с появлением ребенка в семье, когда малыша в первый раз укладывают в «бесік» — колыбель-качалку. Провести обряд дается самой почетной женщине, обычно бабушке. Сегодня эту роль взяла Раушан Калиева.

Раушан Калиева, жительница г.Петропавловска:

— Я сама вырастила 8 детей. Всех также укладывала в колыбель. Есть 17 внуков, 1 правнук. Ребенок, лежащий в кроватке, будет спокоен и здоров. Сон у него крепкий, безмятежный.

Сначала колыбель нужно подготовить: окурить дымом, изгоняя злых духов. И только потом бабушка кладет своего внука в колыбель. Затем накрывает 7-ю вещами, а сверху кладет узду и нагайку, чтобы он был хорошим наездником. Каждый шаг бабушка объясняет подрастающему поколению. А пока малыш засыпает в колыбели, ребята учатся играть в национальную игру — «бес асык».

Алтынай Сыздыкова — методист центральной городской библиотеки им.И.Шухова:

— Основная цель мероприятия — это привить детям традиции нашего народа, которые продолжаются из века в век. Кроме того, мы хотим воспитать любовь к своему народу, нации, родному краю. Также прививаем детям любовь к чтению. И, конечно, показать преемственность поколений.

В честь предстоящего весеннего праздника в библиотеке также организовали книжную выставку.

Диана Салихова