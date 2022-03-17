После того, как глава государства обратился к казахстанцам с новым посланием, Касым-Жомарт Токаев встретился с акимами областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

Во время встречи с Президентом главы областей представили отчёты о показателях развития регионов за прошлый год и первые два месяца 2022-го. Кроме того, они рассказали, как исполняют поручения Главы государства. Он напомнил акимам о важности более частых встреч с населением и своевременном решении проблем, которые волнуют людей. Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать подготовку к весенней посевной кампании и продолжить реализацию текущих проектов.

Дарья Пышмынцева