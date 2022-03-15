В микрорайоне «Орталык» скоро сдадут 72-квартирный дом

Новости МТРК

22:05 15 Марта 2022

Строительством этого 72-квартирного дома занимается ТОО «Основание». Трудится на объекте бригада из 12 человек.

Константин Егоров, прораб ТОО «Основание»:

— Строительство 72-квартирного дома стартовало в начале 2021 года. Материалы использовались наши, железобетонные конструкции. А кирпич привозной, покупной. Здесь двукомнатные, трёхкомнатные. Трёхкомнатные около 65 кв.м, 2-комнатные около 50 кв.м. Однушек нет.

Дом готов на 90%, остались только благоустройство и отделочные работы.

Артём Колдыбаев, плотник ТОО «Основание»:

— Можно сказать, что двери полностью все установлены, линолиум везде есть. Осталось только мелочи: установить замки и все.

По соседству строят ещё два дома. 126-квартирный возвели на 70%, работы продолжат с наступлением теплой погоды. В другом приступили к кладке кирпича 6-го этажа.

Константин Егоров, прораб ТОО «Основание»:

— Сейчас только самое начало. Думаю, ближе к весне начнем отделку. По теплу зайдут штукатуры, за ними тут же маляры и к концу года, думаю, мы его точно сдадим.

Ключи от новых квадратных метров получат бюджетники.

Диана Салихова

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