Полицейские выписывают предупреждения предпринимателям за неубранный снег и сосульки

Новости МТРК

22:04 15 Марта 2022

О последствиях за нарушения правил благоустройства напоминают и полицейские. Стражи порядка обращаются к предпринимателям.

6 марта в Петропавловске с крыши одного из ресторанов по улице Назарбаева сошёл снег. Льдина повредила капот и лобовое стекло припаркованного возле заведения автомобиля. Полицейские привлекли владельца ресторана к административной ответственности. Всего же с начала оттепели стражи порядка выписали владельцам магазинов, рынков, аптек, кафе и других объектов предпринимательства 159 предупреждений. Всё из-за несвоевременной очистки крыш от снега и наледи. По информации первого заместителя начальника городского управления полиции Алибека Габдуллина, с начала года в областном центре выявлено около тысячи двухсот нарушений правил благоустройства.

Дарья Пышмынцева

Читайте также

Полицейские поздравили женщин-ветеранов ОВД, своих матерей
4 административных правонарушения выявили в сфере оборота оружия
Внесены изменения в правила пользования энергоснабжением
По прогнозам МЧС РК в СКО есть риски возникновения паводка
О чём говорили на заседании правительства РК?
Владельцы АЗС СКО бьют тревогу
Специалисты управления внутренней политики СКО провели встречу с молодежью Петропавловска
Жительница Петропавловска установила на телефон незнакомое приложение и потеряла 5 млн тенге
Заседание Совета по этике состоялось в областном центре
Рейды по ночному Петропавловску
Подорожает ли сахар в СКО?
15 тысяч человек сняли пенсионные накопления в СКО