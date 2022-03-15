Полицейские выписывают предупреждения предпринимателям за неубранный снег и сосульки

О последствиях за нарушения правил благоустройства напоминают и полицейские. Стражи порядка обращаются к предпринимателям.

6 марта в Петропавловске с крыши одного из ресторанов по улице Назарбаева сошёл снег. Льдина повредила капот и лобовое стекло припаркованного возле заведения автомобиля. Полицейские привлекли владельца ресторана к административной ответственности. Всего же с начала оттепели стражи порядка выписали владельцам магазинов, рынков, аптек, кафе и других объектов предпринимательства 159 предупреждений. Всё из-за несвоевременной очистки крыш от снега и наледи. По информации первого заместителя начальника городского управления полиции Алибека Габдуллина, с начала года в областном центре выявлено около тысячи двухсот нарушений правил благоустройства.

Дарья Пышмынцева