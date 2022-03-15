О чём говорили на заседании правительства РК?

В январе-феврале 2022 года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,5%. Это данные из доклада министра национальной экономики Алибека Куантырова. Он представил его на заседании правительства, которое проходило под председательством Премьер-министра страны Алихана Смаилова.

Он подчеркнул, что в сегодняшних непростых условиях важно сохранить и ускорить заданные темпы роста экономики в последующие месяцы. Для этого по поручению Главы государства в Правительстве реализуют Программу действий на 2022 год, также кабмин подготовил Программу по повышению доходов населения. Первым руководителям госорганов и акимам регионов Алихан Смаилов поручил взять на особый контроль качественное и эффективное исполнение предусмотренных мероприятий. На заседании правительства председатель Нацбанка Галымжан Пирматов дал свою оценку влияния антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана. Он также прокомментировал ситуацию с курсом тенге. Так, с целью обеспечения более рыночного курсообразования на рынке наличных иностранных валют Национальный Банк разработал поправки по расширению пределов отклонения курса покупки от курса продажи инвалюты за тенге через обменные пункты. Отдельно участники заседания правительства остановились на вопросе продовольственной безопасности. По словам Премьер-министра страны, меры по насыщению отечественного рынка продуктами должны проводится с учетом баланса между их производством и потреблением.

Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

— Необходимо провести оценку эффективности действующих механизмов регулирования цен и выработать предложения по переходу от административного регулирования цен на адресную поддержку социально уязвимых слоев населения. Административные рычаги сдерживания цен, как известно, нерыночный метод, нужно использовать и другие методы стимулирования стабильности цен.



Дарья Пышмынцева