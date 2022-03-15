Сауле Кукузова-социальный работник. Помогает людям с ограниченными возможностями, пожилым и больным, поэтому часто обращается во вторую городскую поликлинику. Чаще всего, чтобы забрать бесплатное лекарство или анализы пациентов. Говорит, сейчас качество обслуживания в поликлинике заметно улучшилось.

Сауле Кукузова, жительница г.Петропавловска:

— Всё у нас взаимосвязано, все по телефону решается, чтобы зря не ездить. По Ватсаппу я пишу медсестрам, чтобы выписали лекарства, подъезжаю и забираю. Раньше, да, были проблемы, но сейчас все налажено, всё оперативно, я довольна. Хорошо, что здесь в поликлинике на каждом этаже есть телефоны, куда можно обратиться.

С начала этого года в поликлинику поступило 23 обращения от пациентов, что в 2 раза меньше по сравнению с прошлым годом. Зачастую граждане не знают, куда обратиться, чтобы защитить свои права как пациента, если не сумели найти понимания при обслуживании в поликлинике. Самый быстрый и удобный способ решить проблему — разобраться на месте, говорят врачи.

Бегаим Мейманова, и.о. заместителя директора по лечебной работе городской поликлиники №2:

— Для этого в каждой медицинской организации работает служба поддержки пациента и внутренней экспертизы. Она создана для контроля оказания медицинских услуг, их полноты и соответствия стандартам. Также она занимается рассмотрением обращений граждан, жалоб пациентов. Поэтому, обратившись в Службу поддержки пациента, можно разрешить ситуацию на месте, не теряя драгоценного времени.

Очереди, неудовлетворительное качество медобслуживания, отказ в выдаче лекарств или направлений и другие волнующие вопросы решаются звонком по номеру 50-16-23.

Бегаим Мейманова, и.о. заместителя директора по лечебной работе городской поликлиники №2:

— Если вопрос не был решен службой поддержки пациента, и он касается организации медицинской помощи, то есть возможность обратиться в колл-центр управления здравоохранения региона.

Специалисты фонда социального медицинского страхования рассматривают обращения в приложении Qoldau-24/7, в телеграмм боте Saqtandyrubot, на сайте fms.kz. Также можно позвонить в единый контакт-центр 1406 или получить помощь в региональном филиале фонда медицинского страхования как лично в кабинете приема граждан, так и по номерам 555165, 555164.

Анастасия Кузнецова