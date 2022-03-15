Городской акимат направил претензионное письмо в ТОО «Коммунхоз»

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Весной петропавловцы наблюдают за пробуждением природы, слушают пение птиц, готовятся к Наурызу. Наслаждаться прекрасным временем года им мешает гололёд. В областном центре он практически повсюду.

Гульзат Газизова, руководитель отдела метеопрогнозов филиала РГП «Казгидромет» по СКО:

— Образование гололедицы на поверхности дорог связано с понижением температуры воздуха в результате замерзания воды, образовавшейся при таянии снега и льда во время оттепели, которая наблюдалась в 1 декаде месяца. При колебаниях температуры около нуля гололедицы бывают довольно часто.

Вот только горожанам от этого не легче. Кстати, синоптики отмечают, что в ближайшие три дня потепления в областном центре не будет. А значит лёд, который создаёт петропавловцам много проблем, никуда не исчезнет.



— Очень скользко идти, но, что делать, на работу надо ходить.

— Смотря где, вот здесь хорошо, а если примерно мы из больницы идём, там невозможно нигде пройти, не посыпано ничего нет.

— Сильно мешает, вообще невозможно ходить, не засыпают песком, ничего не делают.

Примерно с такими же словами жители Петропавловска обрывают телефоны службы «109», говорят в отделе ЖКХ. В городском акимате жалобы горожан на работу коммунальщиков без внимания не оставили.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:

— Вчера у нас было направлено претензионное письмо в ТОО «Коммунхоз» об исправлении данной ситуации. Дали определённый срок, в течение которого они должны будут исправить все недочёты.

Сколько времени понадобится, пока неясно. Пресс-секретарь отдела ЖКХ добавила, что такие «письма счастья» этой зимой и весной городской акимат направляет в ТОО «Коммунхоз» не первый раз.

Дарья Пышмынцева