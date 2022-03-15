4 административных правонарушения выявили в сфере оборота оружия

Новости МТРК

22:05 15 Марта 2022

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Кару» стражи порядка проверили почти 4 тысячи владельцев оружия.

Большую часть из них привлекли к административной отвественности за нарушение правил порядка приобретения, передачи, учёта и регистрации оружия. Проверили также 81 юридическое лицо, которое работает в сфере оборота, выявили 4 административных правонарушения. Полицейские напоминают, если вы нашли незарегистрированное оружие, или оно осталось от умерших родственников, необходимо сообщить об этом по номеру «102».

Курман Мусин, старший инспектор управления административной полиции ДП СКО:

— Убедительная просьба к жителям СКО, имеющим незарегистрированное гражданское оружие: незамедлительно сдать его в ОВД. При этом лица, добровольно сдавшие в ОВД незарегистрированное оружие, освобождаются от уголовной и административной ответственности после проведенных проверок ОВД.

Алишер Ашимов

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