25 коррупционных рисков выявили в инспекции транспортного контроля

Новости МТРК

22:04 15 Марта 2022

Особое внимание — транспортной инфраструктуре. Это одна из наиболее коррумпированных сфер. Именно там больше всего нечистых на руку: злоупотребляют должностными полномочиями, берут взятки. Согласно результатам комплексного анализа, борцы с коррупцией выявили 25 рисков.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя антикоррупционной службы СКО:

— В деятельности инспекции нашей области на протяжении 3-х последних лет не прекращается практика вовлечения в орбиту уголовного преследования должностных лиц за коррупционные преступления. В 2020-м году у нас осуждены 2 сотрудника инспекции. Один из них — руководитель отдела, который получил взятку в сумме 500 тысяч тенге от предпринимателя за беспрепятственное передвижение грузовых автотранспортов по территории СКО. Судом назначено наказание в виде 3-х лет лишения свободы.

Ещё одно уголовное дело завели в 2021-м году. Тогда «погорел» на взятке главный эксперт транспортного Комитета. За помощь в продлении разрешения по осуществлению регулярного международного автобусного маршрута мужчина от индивидуального предпринимателя получил 1 миллион тенге. Данный факт не остался незамеченным. Продажному чиновнику пришлось заплатить штраф в 30 миллионов тенге. В этом году уголовные дела возбудили в отношении 7-ми человек. Сейчас идут расследования.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя антикоррупционной службы СКО:

— Департаментом по всем выявленным коррупционным рискам выработаны соответствующие рекомендации к устранению, как путём автоматизации, так и внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты. Почему мы проводим анализ коррупционных рисков? Это делается для того, чтобы мы потом в этот государственный орган не возвращались.

По устранению фактов коррупционого риска проводится большая работа, заверил руководитель инспекции транспортного контроля. По результатам внешнего анализа в отношении деятельности инспекции вынесено 30 рекомендаций. Большую часть из них устранят до конца марта.

Руслан Сейталин, руководитель инспекции транспортного контроля по СКО:

— 3-го марта в Комитет транспорта направлено аналитическая справка для рассмотрения и принятия соответствующих мер. Хочу сказать, что инспекцией произведена отработка карточек допуска. Также ведется работа по уведомлению перевозчиков об аннулировании.

С мая по июнь прошлого года в инспекции осуществили более 340 видеозаписей, где установили неоднократные нарушения. Был факт предложения денежного вознаграждения за решение вопроса по уводу от административной ответственности.

Алишер Ашимов

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