15 тысяч человек сняли пенсионные накопления в СКО

Закрыть вопрос с жильём, наконец, сделать дорогостоящую операцию или вложить средства в бизнес. Такими возможностями казахстанцы, которые накопили сверх пороговой достаточности, могли воспользоваться с начала прошлого года. В нашем регионе излишками своих пенсионных накоплений распорядились более 15-ти тысяч человек. Почти 88 % из них средства со счетов направили на улучшение жилищных условий. В этот подпункт входят приобретение, строительство или же внесение первоначального взноса на получение заветных квадратных метров. Еще около двух тысяч североказахстанцев сняли сбережения на лечение. На эти цели из областного ЕНПФ перевели 1,5 млрд тенге.



Самал Казкенова, заместитель директора СКОФ АО «ЕНПФ»:

— В целях лечения доступны следующие направления: лечение орфанных заболеваний, стоматологические услуги, реконструктивные и восстановительные операции, радионуклидная и радиойодтерапия, радиохирургические лечения, протонная терапия, офтальмологические услуги.

Небольшая цифра тех, кто решил свои сбережения направить в инвестиционное управление. Такой возможностью воспользовались 66 человек. Общая сумма перевода составила 40 млрд тенге.

Жанель Бисенбаева, корреспондент:

— Казахстанцы могут распоряжаться своими сбережениями не только в личных целях. С пенсионными накоплениями можно поделиться и с близкими родственниками. У последних тогда появится больше средств на задуманные цели: строительство дома, например, или платёж ипотеки.

Но, стоит поторопиться. Распоряжаться пенсионными накоплениями ещё по прежним порогам достаточности осталось пару недель. Займёт около 5-ти рабочих дней и рассмотрение документов вкладчика. Оставить заявку для снятия излишек сбережения можно на сайте enpf-otbasy.kz. Использовать полученные средства необходимо в течение 20-ти дней.

Жанель Бисенбаева