Специалисты управления внутренней политики СКО провели встречу с молодежью Петропавловска

Государственные программы, новые возможности, интересные идеи. Об этом сегодня говорили на встрече с молодежью специалисты областного управления внутренней политики.

Обсудить проблемы, с которыми сталкивается молодое поколение, вместе найти пути их решения — главная цель встречи. Участие в ней приняли студенты, выпусники и работающая молодежь. «Бизнес Бастау», «С дипломом в село», «Молодежная практика» и многие другие госпрограммы сейчас доступны молодым. Интересной для ребят оказалась программа «Контракт поколений». Её запустили только в прошлом году. На данный момент в ней приняли участие 15 человек.

Аскар Баймуканов — заместитель руководителя управления внутренней политики СКО:

— По программе «Контракт поколений» молодой человек может трудоустроиться на предприятие, где в данный момент работает человек предпенсионного возраста. В течение 6 месяцев этот молодой человек будет получать заработную плату из бюджета. Это стажировка оплачиваемая. Она гарантирует дальнейшее трудоустройство участника программы на место ушедшего на пенсию человека».

Азиза Жанажолова — ведущий эксперт областной ассамблеи народа Казахстана:

— Я задала вопрос насчет льготного кредитования для молодежи до 29 лет. Говорили, что можно получить его, если ИП открыто не более 3-х лет. Я хотела только открыть, у меня его еще нет. Я переехала из Нур-Султана сюда. И хотела бы, чтобы было больше разнообразия женской одежды. Мне была интересна эта тема, и в дальнейшем эта информация будет мне полезна.

Диана Салихова