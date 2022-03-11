Эффективна ли система ОСМС?

Здравоохранение

22:46 11 Марта 2022

Платные, в том числе и дорогостоящие медицинские услуги в перечень страхового пакета вошли недавно. Кроме компьютерной и магнитно-резонансной томографии в ОСМС предлагают ещё и реабилитации. Восстановительное лечение обычно получают после тяжелых травм, инсультов и инфарктов. Актуальна в последние несколько лет и специальная реабилитация пациентов, перенёсших КВИ. Сегодня медицинские услуги получают 77 % от общего числа североказахстанцев. Взносы половины из них оплачивает государство.

Лариса Гордеева, директор филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

Медицинская реабилитация в рамках ОСМС в 2021 году получили 3360 пациентов. В 2021 году проведено 23 операции с использованием высоких технологий, в том числе 16 кардиохирургических. В среднем стоимость одной операции составила — 3 656 080 тенге.

Выделяют в рамках ОСМС и квоты по специальной программе «Аңсаған сәби». Получили её в прошлом году 213 североказахстанок. Положительный результат у 50 % из них. В 2022-ом возможность провести ЭКО есть у 203 семейных пар.

Лариса Гордеева, директор филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

Для того, чтобы участвовать в программе, необходимо сдать все анализы в поликлинике — по месту жительства. Затем с результатами обратиться в перинатальный центр к врачу-репродуктологу. Клинику, в которой будет проведена процедура ЭКО, семейная пара выбирает по желанию, ту которая заключила договор с ФСМС. В Казахстане на сегодня работают 24 центра репродуктивной медицины.

Надо сказать, свыше 125 тысяч североказахстанцев не застрахованы в системе ОСМС. Платежи большинства из них в течение прошлого года попросту не поступали. Свой статус можно проверить на нескольких платформах. Это сайты электронного правительства egov.kz и фонда социального медицинского страхования fms.kz. Определить, застрахован ли человек, можно и через мобильное приложение Qoldau 24/7 и Saqtandyru-bot в Telegram.

•Сайт Фонда социального медицинского страхования fms.kz (всплывающее окошко в правом нижнем углу)
•Сайт электронного правительства egov.kz (в Личном кабинете и в разделе «Здравоохранение»)
•Saqtandyru-bot в Telegram (в главном меню «Определить статус застрахованности»)
•Мобильное приложение Qoldau 24/7 (в главном меню «Определить статус застрахованности»)

Жанель Бисенбаева

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