Эффективна ли система ОСМС?

Платные, в том числе и дорогостоящие медицинские услуги в перечень страхового пакета вошли недавно. Кроме компьютерной и магнитно-резонансной томографии в ОСМС предлагают ещё и реабилитации. Восстановительное лечение обычно получают после тяжелых травм, инсультов и инфарктов. Актуальна в последние несколько лет и специальная реабилитация пациентов, перенёсших КВИ. Сегодня медицинские услуги получают 77 % от общего числа североказахстанцев. Взносы половины из них оплачивает государство.



Лариса Гордеева, директор филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Медицинская реабилитация в рамках ОСМС в 2021 году получили 3360 пациентов. В 2021 году проведено 23 операции с использованием высоких технологий, в том числе 16 кардиохирургических. В среднем стоимость одной операции составила — 3 656 080 тенге.

Выделяют в рамках ОСМС и квоты по специальной программе «Аңсаған сәби». Получили её в прошлом году 213 североказахстанок. Положительный результат у 50 % из них. В 2022-ом возможность провести ЭКО есть у 203 семейных пар.



Лариса Гордеева, директор филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Для того, чтобы участвовать в программе, необходимо сдать все анализы в поликлинике — по месту жительства. Затем с результатами обратиться в перинатальный центр к врачу-репродуктологу. Клинику, в которой будет проведена процедура ЭКО, семейная пара выбирает по желанию, ту которая заключила договор с ФСМС. В Казахстане на сегодня работают 24 центра репродуктивной медицины.

Надо сказать, свыше 125 тысяч североказахстанцев не застрахованы в системе ОСМС. Платежи большинства из них в течение прошлого года попросту не поступали. Свой статус можно проверить на нескольких платформах. Это сайты электронного правительства egov.kz и фонда социального медицинского страхования fms.kz. Определить, застрахован ли человек, можно и через мобильное приложение Qoldau 24/7 и Saqtandyru-bot в Telegram.



•Сайт Фонда социального медицинского страхования fms.kz (всплывающее окошко в правом нижнем углу)

•Сайт электронного правительства egov.kz (в Личном кабинете и в разделе «Здравоохранение»)

•Saqtandyru-bot в Telegram (в главном меню «Определить статус застрахованности»)

•Мобильное приложение Qoldau 24/7 (в главном меню «Определить статус застрахованности»)

Жанель Бисенбаева