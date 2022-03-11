Визит министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК в СКО

Во Дворце школьников занимаются более 2,5 тысяч детей. Половина из них осваивают IT-направление. Юные изобретатели разрабатывают инновационные проекты, которые применяют в повседневной жизни. Один из них — автоматический полив с использованием WI-FI. Технология позволяет быстро и вовремя давать воду растениям. Сейчас проект находится на стадии разработки, его авторы уверены, что технология будет пользоваться большим спросом среди аграриев. Посетил Багдат Мусин лаборатории робототехники и мехатроники, современных биотехнологий. Последняя включает в себя IT-ферму.

Современное оборудование и высококвалифицированные специалисты. Багдат Мусин отметил важность применения новых методов и подходов в преподавании, которые способствуют качественному образованию учащихся. В скором времени на базе дворца появится профессиональная IT-школа, которая за короткий срок будет готовить качественных программистов. Для СК — это очень важно, заверил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК:

— Для того, чтобы это осуществилось, министерство будет выделять ваучеры, которые будут выданы местному жителю, а он на основании ваучера обучается в школе. Что получает взамен школа? За каждый ваучер она получает 1 млн тенге. Грубо говоря, это подушевое финансирование в IT-образовании. Вот такую систему мы в прошлом году протестировали, а в этом — запускать. Надеюсь, что СКО в этом преуспеет.

На заводе им. Кирова Багдат Мусин ознакомился с производством материнских плат. В день здесь выпускают по 2 квадратных метра. Проинспектировал он и работу специализированного ЦОНа. Особое внимание — биометрической системе, которую планируют внедрить для сдачи экзамена на водительские права. По словам министра, она будет способствовать повышению качества полученных знаний водителей и послужит эффективным инструментом в борьбе с коррупцией.

Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК:

— На самом деле была большая проблема, что люди, которые подавали документы и заходили на экзамен, были разными. Я сам видел это. Хотя мне все говорили, что с этим всё нормально. Пришлось прийти инкогнито и понять весь этот процесс. В базе данных таких людей значительное количество. Я начал искать нормальные пути решения этой проблемы. Оснастили компьютеры видеокамерами и турникетами, которые должны стоять перед входом в кабинет с биометрической идентификацией.

Оценил глава республиканского ведомства оказание государственных электронных услуг. Местные автолюбители признают, что перерегистрировать автотранспорт через мобильные банки намного удобнее и практичнее, чем сидеть в очередях.

Проводят работы по линии телекоммуникаций. В СК качество связи оставляет желать лучшего. В прошлом году здесь провели более 550 внеплановых проверок в отношении операторов связи. Выписали штрафы на сумму 132 миллиона тенге. По сравнению с 2020-м это на 100 миллионов меньше. Сегодня порог скорости мобильного интернета в технологии 4G составляет 5 Мбит/с. Такого результата местные операторы добились в 38 населённых пунктах. В этом году работы продолжат.

Алишер Ашимов