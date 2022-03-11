В СКО запустили уникальное медицинское приложение

Острое нарушение мозгового кровообращения – заболевание, вызванное закупоркой или сужением артерий, питающих мозг. Не получая кислород, его клетки начинают погибать. По словам врачей, количество пациентов, страдающих инсультом, растёт. И без современных подходов и методов не обойтись. Учёные Алматинской лаборатории Искусственного Интеллекта разработали инновационную систему «ASPECTS». С её помощью специалисты могут с большей точностью разработать стратегию лечения, ссылаясь на заключения программы.



Сергей Руцкий — заведующий ангиографией многопрофильной областной больницы:

– Большой плюс в работе врачей — это то, что, когда идёт работа со сложными пациентами, могут помочь более опытные врачи, заведующие, которые могут дистанционно помогать или подсказывать, заходя непосредственно в приложение. Как только происходит КТ, данные автоматический загружаются в сервер программы «CEREBRA». Та, в свою очередь, делает полный анализ в течение 3-5 минут. Данные вносятся врачом-невропатологом, врачом скорой помощи, и на основаниях анамнеза программа более углублено анализирует.

«ASPECTS» вобрала в себя последние открытия человечества в вопросах изучения этого заболевания. Программное обеспечение синхронизируется с аппаратом компьютерной томографии. Обследовав пациента, «ASPECTS» делает схематический анализ головного мозга, а также сообщает невропатологу о зонах возможной ишемии и необходимых формах терапии. Для удобства врачей приложение «CEREBRA» доступно к скачиванию в Play Market.



Меруерт Сайфулла, врач — нейрорадиолог медицинского центра управления делами Президента РК:

– Три года совместными усилиями программистов, аналитиков, математиков, докторов собирались данные по Казахстану и анализировали сведения по компьютерной томографии, обучая машину распознавать, делать автоматическую детекцию зон инсульта. В 2021 году 18 января стартовал пилотный проект.

Сегодня программа «ASPECTS» работает в 30 инсультных центрах республики. Теперь она появилась и в нашем регионе. С её помощью уже более 300 североказахстанцев получили полное представление о заболевании и получают квалифицированное лечение.