Очередной проигрыш. Петропавловский футбольный клуб «Кызылжар» уступил карагандинскому «Шахтёру».

Матч в рамках чемпионата страны проходил на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане. Футбольное противостояние завершилось со счетом 0:1. Ранее игроки нашего клуба проиграли «Каспию» из Актау. Следующий соперник «Кызылжара» — прошлогодний чемпион — костанайский «Тобол». Выездной матч 3-го тура состоится 17 марта. После разгромной встречи с «Шахтёром» капитан «Кызылжара» Мирослав Лобанцев сделал публикацию на своей странице в Instagram, в которой поблагодарил болельщиков, приехавших в столицу, чтобы поддержать футболистов. Он добавил, что команда проведёт работу над ошибками.

Алишер Ашимов