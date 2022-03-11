«Кызылжар» уступил карагандинскому «Шахтёру»

Спорт

22:46 11 Марта 2022

Очередной проигрыш. Петропавловский футбольный клуб «Кызылжар» уступил карагандинскому «Шахтёру».

Матч в рамках чемпионата страны проходил на стадионе «Астана Арена» в Нур-Султане. Футбольное противостояние завершилось со счетом 0:1. Ранее игроки нашего клуба проиграли «Каспию» из Актау. Следующий соперник «Кызылжара» — прошлогодний чемпион — костанайский «Тобол». Выездной матч 3-го тура состоится 17 марта. После разгромной встречи с «Шахтёром» капитан «Кызылжара» Мирослав Лобанцев сделал публикацию на своей странице в Instagram, в которой поблагодарил болельщиков, приехавших в столицу, чтобы поддержать футболистов. Он добавил, что команда проведёт работу над ошибками.

Алишер Ашимов

Читайте также

Торжественное открытие спортивных игр «Север-2022»
ФК «Кызылжар» победил киргизскую команду «Dordoi»
«Север-2022». Кто стал победителем?
Открыть новый центр для развития зимних видов спорта предложили в СК
В ХК «Qulager» говорили об итогах регулярного чемпионата Казахстана
Следующий бой боксёра Е.Павлова состоится в апреле
Алексей Луценко стал победителем однодневной испанской гонки
Греко-римский борец Амангали Бекболатов занял 2-ое место на международном турнире
ХК «Qulager» занял 7-ую строчку турнирной таблицы
Александр Герлиц завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр-2022
ФК «Qyzyljar» провёл товарищеские матчи в Турции
Инесса Шумекова вернулась домой с чемпионата мира по конькобежному спорту