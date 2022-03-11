ФАП откроют в селе Бексеит Мамлютского района

Закупили технику более чем на 1 млн тенге, на 170 млн построили дома своим работникам. Еще 5 млн в коммандитном товариществе «Мамбетов и К» выделили на строительство футбольного поля в селе Бексеит. В скором времени здесь свои двери откроет и кафе. На его возведение передовое хозяйство региона направило 22,5 млн. И это итоги работы компании за прошлый год, не учитывая её основную деятельность. Планы в 2022-ом на развитие населённых пунктов у предприятия не менее масштабны.



Еркебулан Мамбетов, генеральный директор КТ «Мамбетов и К», Мамлютский район:

— В этом году 1 млн 104 тысячи направим на обучение двух студентов. 1,5 млн выделим на благоустройство села Бексеит. Еще 4,3 миллиона тенге направим в Бексеитскую среднюю школу. Эти средства уйдут на ремонт и питание учащихся. Не оставили в стороне и обеспечение сельчан чистой питьевой водой. На эти цели КТ направило свыше миллиона тенге.

Увеличат здесь на 10 % и заработную плату сотрудников. В коллективе больше 250 человек. Приумножат эквивалент труда благодаря недавно открывшейся МТФ. На её возведение в товариществе направили 150 млн тенге. Помогают сельчанам и в период всплеска инфляции. Сельхозформирование будет снабжать прилавки магазинов Бексеита продукцией собственного производства по сниженным ценам. Всё это не просто слова, а пункты обязательств трёхстороннего меморандума. Подписали его и представители ТОО «Бексеит».

Досым Касмакасов, директор ТОО «Бексеит», Мамлютский район:

— В этом году в рамках меморандума поднимем зарплату своим рабочим на 10%. Создадим и новые рабочие места. На питание, ремонт Бексеитской средней школы выделим 250 тысяч тенге. Будем снабжать магазины, сёла удешевлёнными продуктами. Кроме того, в скором времени разработаем ПСД на строительство нового фельдшерско-акушерского пункта.

Эта новость сельчан обрадовала. Предложили они, в свою очередь, открыть в Бексеите и баню. Она есть в домах не у каждого. Кроме рекомендаций местные жители на встрече рассчитывали и на помощь властей в решении личных вопросов. Айзат Жоламан три года назад по программе «Еңбек» взял кредит, чтобы заняться животноводством. Парень приобрёл 16 голов КРС и несколько лошадей. Но, дальше дела не пошли.



Айзат Жоламан, житель с. Бексеит, Мамлютский район:

— Большой проблемой для меня обернулись пастбища и корм. Крупные хозяйства не оставляют ни одного свободного гектара в селе. Везде всё засеяно. Для чего тогда создают такие программы, если нет никаких условий для содержания скота? Его количество в Бексеите намного уменьшилось. Если раньше было 300 голов, то сейчас эта цифра еле до ста доходит.

Для решения этого вопроса предложили единственный выход. Через несколько месяцев в рамках конкурса будут распределять свободные земли в селе и в близлежащих округах. Но, главу региона смутил корень всей проблемы.



Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Когда выдавали кредит, почему не учитывали то, что земли нет? Тогда кредит не нужно было выдавать. А сейчас человек взял на себя кредит, а пасти негде. Ну что за решения такие?

Кумар Аксакалов поручил довести это дело до конца. Задавали на встрече и ряд других наболевших для сельчан вопросов.

Айгуль Жусупова, жительница с. Бексеит, Мамлютский район:

— Ладно, мы провели воду, взяли кредиты. Стоит эта услуга около 200 тысяч тенге. Мы зарабатываем по 60 тысяч в месяц. А есть и в сёлах пенсионеры, безработные, как им быть?



Кумар Аксакалов, аким СКО:

— Требования верные. Крупным предприятиям не нужно забывать, что это в первую очередь земли народа. Поэтому они должны работать ответственно и учитывать такие моменты.

Еще на встрече предложили открыть новый клуб для молодёжи. Нынешний, по словам старожилов, построили в 50-ых годах прошлого столетия. Для минимизации оттока населения он необходим, заверяют сельчане. Их пожелание Кумар Аксакалов выслушал и предложил внести инициативу в трёхсторонний меморандум.

Жанель Бисенбаева