Активисты молодёжного ресурсного центра и общественники запустили челлендж помощи одиноким пенсионерам и инвалидам

Надежде Клочковой — 88 лет. Два года назад ушел из жизни её супруг. Теперь пенсионерка живет одна. Дом в этом году замело не так сильно, но с приходом весны прямо возле крыльца образовались наледи. Пенсионерка очень рада помощи волонтёров.

Надежда Клочкова, жительница г. Петропавловска:

— Хорошо они помогают. Хорошо очень. Я не ожидала такого. Молодцы дети, молодцы вы. Спасибо вам большое!

Шестеро добровольцев очищают лопатами снег во дворе, отбивают лед, чтобы ходить пенсионерке было удобно и безопасно. Мороз работе не мешает — горячее сердце и огромное желание помочь людям «подогревают» процесс. Алла Кувшинова — волонтёр с 20-летним стажем. В прошлом году её включили в реестр «серебряных волонтеров» области. Уверена, чем больше будет неравнодушных сердец, тем мир станет добрее.

Алла Кувшинова, волонтёр:

— По всей области сейчас стартовал глобальный челлендж под девизом «В единстве наша сила!». Приехали к бабушке, которая с добротой, теплом и сердечностью приглашала нас попить чай. Она была очень рада, что мы приехали помочь. Я хотела бы призвать всех горожан, всех неравнодушных людей — принимайте участие, помогайте друг другу. Будьте вместе, потому что в единстве — наша сила!

«Күшіміз бірлікте — Наша сила в единстве». Такой челлендж запустил клуб волонтеров молодёжного ресурсного центра совместно с общественниками. С просьбой о помощи в центр звонят ежедневно не менее 2-3 пенсионеров.

Альфараби Мынбай, руководитель молодежного ресурсного центра СКО:

— В настоящее время в городе около 100 одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов. Сегодня ездили по 2 адресам, думаю до вечера посетим ещё 7-8 адресов. Уверен, что этот челлендж поддержит вся область, так как у нас есть коллеги в районных центрах. Надеемся, что акцию поддержат и общественники, и волонтерские клубы в учебных заведениях.

Акция продлится до конца месяца. Челлендж подхватят клубы волонтеров молодежных ресурсных центров районов М. Жумабаева и Кызылжарского.

Анастасия Кузнецова