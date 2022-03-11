8 сотовых телефонов пытались передать осуждённым учреждения ЕС 164/3

8 сотовых телефонов, 7 сим — карт и столько же зарядных устройств пытались перебросить осуждённым в Петропавловске. Четверо граждан из Костанайской области находились в машине возле исправительного учреждения ЕС 164/3.

Его сотрудники вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем при досмотре автомашины обнаружены и изъяты запрещенные предметы. Судя по всему, их привезли осуждённым и хотели перебросить на территорию колонии. Но не успели, правонарушителей поймали с поличным. За неимением преступления парней отпустили. В целях профилактики подобного рода правонарушений пресс-служба ДУИС информирует, что в случае переброса запрещённых предметов граждане будут привлечены к административной ответственности, что влечет за собой предупреждение или штраф в размере 10 МРП с конфискацией предмета. Лица, планирующие осуществить переброс наркотических веществ, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Рустан Ахметжанов, начальник ДУИС по СКО:

— В феврале была предотвращена попытка переброса. На прилегающей к учреждению территории, с задней стороны ИУ, со стороны заброшенных дач была замечена машина. Направлялась она в сторону учреждения. 01:05 В данной машине находились 4 молодых парней, которые проживают в Костанайской области. За день до этого они приезжали на краткосрочное свидание к осужденному в исправительную колонию 3-ю.

Алишер Ашимов