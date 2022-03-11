24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулёзом

Заболеваемость туберкулёзом среди населения снизилась в 2,5 раза. Врачи считают, это благодаря саннормам, принятым из-за пандемии: обработке рук антисептиком, ношению масок.

Каныш Бижанов, директор областного центра фтизиопульмонологии:

— Смертность от туберкулёза, как один из основных критериев оценки эпидситуации, с 2011 года снизилась в 3,9 раза. Однако, её уровень остаётся выше среднереспубликанского. 02:26 Для своевременного и раннего выявления туберкулёза в области ежегодно профилактическими осмотрами охватывают до 80% населения.

На данный момент 175 пациентов получают новые препараты по индивидуальным схемам. На амбулаторном лечении — 220 человек. На учёте состоят 8 несовершеннолетних. В тяжёлом состоянии, отмечают врачи, в этом году ни одного пациента не наблюдалось. Есть в области и видео-контролируемое лечение, с помощью которого врачи отслеживают, принимают ли пациенты лекарства, консультируют их онлайн. Таких сейчас 113 больных.

Каныш Бижанов — директор областного центра фтизиопульмонологии:

— Преимущества амбулаторного лечения позволяют полностью исключить вероятность нозономиального инфицирования резистентными штаммами МБТ. Лечение в привычной обстановке оказывает плодотворное влияние на психологическое состояние пациента, выработку приверженности к лечению.

24 февраля стартовал месячник, посвященный Всемирному Дню борьбы с туберкулезом. В социальных сетях проводится кампания «Вопрос врачу», где можно получить ответы на любые вопросы, обратиться за поддержкой. А 24 марта проведут ежегодную международную акцию «Освети мир от туберкулёза». В этот день вечером красным светом осветят обсерваторию Kozybaeyv University.

Диана Салихова