Рейды по ночному Петропавловску

Представители местной исполнительной власти, Палаты предпринимателей «Атамекен», полицейские – за правопорядок и безопасность на ночных улицах и в развлекательных заведениях отвечают все заинтересованные органы. Недавно в мессенджере прошла рассылка видеофайла, снятого в диско-баре по улице Абая, где нетрезвая горожанка устроила нескромные танцы на барной стойке. Стражи порядка провели проверку, в ходе которой данная информация подтвердилась. В отношении 21-летней посетительницы увеселительного заведения составлен административный протокол за мелкое хулиганство. С администрацией диско-бара проведена профилактическая беседа.

Андрей Фролов – исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров СКО:

— Сегодня мы как Ассоциация рестораторов и отельеров СКО участвуем в рейдовых мероприятиях совместно с местной полицейской службой управления полиции города Петропавловска. Целью нашего участия в рейдах является, конечно, защита прав и интересов предпринимателей, бизнеса, развлекательных заведений, объектов общественного питания. Конечно, сегодня мы видели различные ситуации: пятница и суббота – это всегда большое скопление населения. Конечно, все должно быть на должном уровне и все соблюдалось.

За четыре часа ночного рейда участковые инспекторы и ювенальные полицейские проверили более десяти увеселительных заведений. Выявили сразу два факта нахождения несовершеннолетних вне дома без сопровождения законных представителей. В отношении родителей составлены административные протоколы. Также в помещениях заведений выявлены факты курения. В отношении посетителей и администрации приняты меры.

Рустам Садулов – начальник отдела местной полицейской службы УП г.Петропавловска:

— ОМПС совместно с общественностью была проделана профилактическая работа: осуществлены выезды по развлекательным заведениям города. Цели – выявление нарушений со стороны несовершеннолетних, а также курение в общественных местах, то есть реализация кальянной продукции. По всем выявленным нарушениям были составлены административные протоколы.

Подобные рейды будут проводиться на системной основе. С начала года в областном центре зарегистрировано более 100 фактов нарушения тишины и 51 — мелкого хулиганства.

Анна Потеряева