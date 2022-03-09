«Почему очередь на квартиру сдвинулась не вперёд, а назад?» : сирота не может получить жильё в Петропавловске

Приобрёл участок, залил фундамент, построил дом. И без того небыстрый и трудоёмкий процесс для Марата Нурканова стал таким же ещё и со стороны документации. Вопросами житель Куйбышевского Лесхоза начал задаваться, когда затронул тему подъездных путей к своему жилому сектору. Кроме дорог там нет ещё и возможности подведения коммуникаций. Препятствует этому, как оказалось, ТОО под названием «Village SK». Представители местного предприятия в своё время закупили и распределили участки земли, не основываясь на план застройки.



Булат Жумабеков, аким г. Петропавловска:

— Отдел земельных отношений с архитектурой, проще говоря, в учёт это не взяли и разделение провели , где нет этого участка. Ссылаясь на то, что ТОО предоставило документ о том, что в 2015 году есть утверждённый отделом архитектуры план застройки территории, которая находится в её частях, порядка 10 га. На основании утвержденной отделом этой застройки они произвели деление, но, мы уже с 2020 года этим вопросом занимаемся. Неоднократно в суд подавали, чтобы вернуть. Подавали и на отдел земельных отношений, чтобы этот раздел считать незаконным, по одной простой причине, что утверждённый архитектурой в 2016-м году документ, не утверждался постановлением акимата.

Прежде чем делить участки, необходимо разработать план застройки. Причём утвердить его должны не только в отделе архитектуры, как сделали в ТОО, но и в акимате. Тогда все проезды и проходы были бы учтены совместно.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Через суд либо прокуратуру надо решить эту проблему. Необходимо проверить. Если это вина управления или же акимата, то надо принять меры в их сторону. Есть план, его нужно в обязательном порядке выполнять. Дорога, в любом случае, к домам должна быть!

Нашли на приёме граждан ответ и на вопрос Анны Беловой. Горожанка опасается, что её племянник-сирота останется без квартиры от государства. В очереди на жильё Роман стоит уже 11 лет. Цифра могла бы быть и меньше, если бы последовательность выдаваемых квадратных метров магическим образом не отодвигалась назад.



Анна Белова, жительница г. Петропавловска:

— На первое января 2017 была 207-ая очередь. 02.19 В 2019-ом году выдано 14 квартир. Если он был 207 и выдано 14 квартир, значит он должен быть 193-ий. А он на первое января 2020-ого года был 196-ой. В 2021-ом году он 128, ответ акима даётся, что он 149-ый.

Математический коллапс прокомментировал градоначальник.



Булат Жумабеков, аким г. Петропавловска:

— В очереди изменения, которые происходят, это в связи с тем, что мы, когда сдавали на Сенной два дома, там у нас 65 сирот получили квартиры. К сожалению, их вперёд выдали, чем с базы сняли. Ввиду того, что сейчас эту базу ведёт центральный орган в министерстве, нижнее подразделение, сейчас, чтобы всё в порядок привести, наши заново заводят и заново снимают. Поэтому до 15-20 марта очередь будет уже обновлённая. Ваша очередь на 11 человек сместится.

Таких системных сбоев быть не должно, сказал Кумар Аксакалов. Глава региона поручил соответствующим органам заранее предотвращать подобные риски.

Жанель Бисенбаева